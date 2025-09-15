استاندار تهران از اجرای فاز دوم طرد اتباع غیر مجاز در استان خبر داد و گفت: طرح به زودی اجرایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در پانزدهمین سفر شهرستانی خود و در نشست با بخشداران، شهرداران و دهیاران شهرستان پیشوا اظهار کرد: مردم پیشوا از پیشگامان انقلاب هستند و توجه به خواسته‌ها و نیازهای آنان در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سفرهای شهرستانی، برگزاری جلسه اختصاصی با نمایندگان مردم در شهرداری‌ها، شوراها، بخشداری‌ها و دهیاری‌هاست، افزود: نکته‌نظرات و دغدغه‌های مطرح‌شده در این جلسات در تصمیم‌گیری‌ها حائز اهمیت است و اقدامات استان بر اساس همین خواسته‌ها و نیازها اولویت‌بندی می‌شود.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی در کنار توانمندی‌های محلی، گفت: هدف اصلی مدیریت استان، تحقق توسعه متوازن است؛ چراکه در برخی مناطق شاهد شاخص‌های بالای توسعه و در برخی مناطق با شاخص‌های پایین مواجهیم و باید این فاصله کاهش یابد.

استاندار تهران عنوان کرد: انتظار می‌رود شهرداری‌ها مطابق سیاست‌های کلی کشور، درآمدهای پایدار ایجاد کنند. مجموعه شهرداری موفق است که منابع درآمدی خود را به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی به مردم هدایت کند.

وی با هشدار درباره بارگذاری‌های جمعیتی نامتوازن گفت: تراکم بیش از چهاربرابری جمعیت، تنش آبی ایجاد کرده است و استان تهران وارد ششمین سال خشکسالی شده است. به همین منظور، سندی در دست تدوین است که از بارگذاری جمعیت بیشتر جلوگیری کند و یکی از اولویت‌های دهیاران، فرمانداران و بخشداران باید نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز باشد.

معتمدیان با اشاره به ورود استانداری به موضوع حریم شهر تهران گفت: طرح‌های هادی روستایی با عمر ۱۰ ساله باید بازنگری شوند و اختیاراتی به فرمانداران تفویض شده تا بتوانند موضوع الحاق‌ها را با رعایت زیرساخت‌های قانونی انجام دهند.

وی همچنین افزود: دفاع از حقوق عامه مردم، اجرای طرح‌های هادی در مسیر قانونی و جلوگیری از بن‌بست در امور اجرایی از اولویت‌های ماست. خدمات‌رسانی نباید صرفاً به حوزه زیرساختی محدود شود و تقویت حوزه فرهنگی و اجتماعی، ازجمله استقرار روحانیون در روستاها، مورد حمایت استان خواهد بود.

استاندار تهران با اشاره به موضوع مهاجران غیرمجاز گفت: بخش قابل‌توجهی از مهاجران غیرمجاز از سرانه‌های مردم استفاده می‌کردند که با تلاش دستگاه‌های مسئول، طی ماه‌های اخیر طرد آنان انجام شده و آثار این اقدام در کاهش جرم عمومی و کاهش مصرف آرد تا ۵ هزار تن مشهود است. این اقدام سبب خلوتی نانوایی‌ها و بازگشت فرصت‌های شغلی به نیروهای کار ایرانی شده است.

وی ادامه داد: با خروج اتباع غیرمجاز، سه هزار کلاس درس آزاد شده و تراکم دانش‌آموزی کاهش یافته است. فاز دوم پاکسازی از مهاجران غیرمجاز نیز به‌زودی اجرا خواهد شد و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

معتمدیان در پایان تأکید کرد: مطالبات مردم توسط حاکمیت شنیده می‌شود و در چارچوب قانون به آنها پاسخ داده خواهد شد.

منبع: استانداری تهران

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۶
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۳۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
همه افغانها را اخراج کنید ایران را تصرف کرده اند با زاد و ولد ملخ وار و تصاعدی
۱۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شیرعلی
۱۴:۳۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
آقایان تو رو خدا انقدر نکوبید این مردم بی دفاع رو
تا دیروز اینها آدمهای خوبی بودن چون خوب کار میکردن واماند دار بودن ولی الان چون نیازی نداریم بد شدن و مجرم یک هزارم ایرانی ها خلاف ندارن چون بلد نیستند صبح تا شب میدون تا شکم زن و بچه رو سیر کنن
۱۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اکثر جرم و جنایتهای مربوط به افغانهاست.
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۳:۳۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
تا ببای طرح جدید را اجراع کنی شده زمستان برو تا سال بعد حالا
چند صد هزار دوباره امدند روز از نو روزی از نو این جور طرح ها
بدرد خودتان میخورد که سرگرم باشین ومردم را مصخره کنید
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
از مسئولین تمنا میکنیم طرد اتباع افغان با جدیت تمام ادامه داشته باشد واین مختص تهران نباشد بلکه تمام استانهای کشوربخصوص مشهد و کرمان و شیراز و ... لطفا لطفا این مطالبه ملی تمام ملت ایران است
۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
از مسئولین خواهش میکنیم اخراج اتباع دوباره آغاز شود ابن مطالبه ملی تمام ملت ایران است و ورود خروج اتباع با دقت و جدیت انجام شود وپیگیری شود چه تعداد اتباع افغان در کشور وجود دارد
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نت
۱۰:۴۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اها کار قطعی اب برق گاز معیشت اصلا مطالبه مردم نیست
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
پس چرا از افغانی های گلشهر مشهد یه نفر هم کم نشده . بیا بین پررو پررو همه جا هستن . از مترو تا نانوایی
۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اولین شهری که احتیاج فوری به اخراج افغانها دارد مشهد مقدس است . این شهر
سر صبح که می خواهی سرکار بروی به آدم زل می زدند که انگار ما به شهر و کشور آنها هجوم آوردیم
۷
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۰۶:۲۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
کشورهای ترکیه آلمان پاکستان با قدرت افغانی ها را اخراج میکنند هرگز اتباع مجاز وغیر مجاز نمیگن همه را اخراج میکنند هرچند تعداد زیادی در این کشورها افغانی نیست ولی با قدرت اخراج میکنند مماشات نمیکنند ضمن اینکه مهاجرین در پاکستان در کمپ زندگی میکنند در سطح کشور رها نیستند صبح از کنم خارج و بعد از پایان کار سر ساعت باید به کمپ خود را معرفی کنند ولی در ایران ..... متاسفم
۱۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mahsa
۱۰:۴۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
چرت نگو پاکستان با این که یک کشور کثیف و تروریست پرور هست بازم چهل سال مهاجرها تو تمام شهرهای پاکستان زندگی میکردن و تلاش میکردن ولی حالا که طالبان به حرفشون گوش نمیده عقده ای شدن و تصمیم گرفتن از راه سیاسی وارد عمل بشن و دست به خروج مهاجران بزنن اردوگاه کجا بود مرد حسابی باخروج اتباع حسابی پشیمون میشن بعدها :کلی کارو کاسبی به دست همین اتباع بدبخت میچرخه. اتباع نباشه کار وصنعت به کلی میخوابه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
جناب استاندار یک سری به شهرستانهای پیشوا پاکدشت باقر شهر شریف آباد و کلیه شهرستانهای استان تهران بزنید مملو از افغانی است بدون حساب و کتاب آقای استاندار شهر ری دیگه قبله تهران نیست قبله کابل است آقای استاندار لطفا دستور بدهید به هیچ وجه مغازه به اتباع اجاره داده نشود اجاره دادن مغازه رنگ کردی شهر را عوض کرده و هیچ نشانی از ایران و ایرانی مشاهده نمیشود مگر اجاره دادن مغازه به اتباع جز شغل های ممنوع نبود؟ لطفا از طریق اتاق اصناف اعتماد به ها پیگیری نمایید
۷
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
افغانی اخراج ، افغانی اخراج ، افغانی اخراج
۸
۱۸
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۳:۵۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
مرز یک کشور مثل روسری یا چادر برای ناموستون هست..لطفا ناموس کشور روسفت ببندین????????
۷
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۲:۲۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
چرا یک ایرانی در راه دفاع از وطن پای لانچر موشک تا آخرین لحظه می ایستد و جانفشانی می کند. ولی افغانستانی های داخل کشور ایران حاضر نشدند وقتی آمریکا در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی، به بهانه مبارزه با تروریسم به کشور افغانستان حمله کرد، بروند بسیج شوند و از کشور و مردم خودشان دفاع کنند. (حساب زینبیون از آنها جدا است.)
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۳:۳۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
همین مدافع هاهم اگر پول مدرک نبود یک نفر نمیرفت اگر مرد بودند برای کشور خودشان می جنگیدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
به خاطر پول واقامت رفتن منتی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خیلی از اتباع قانون کشور ما رو جدی نگرفتند
لطفا با جدیت تمام به اخراج اتباع ادامه بدهید
با خروج اتباع انشاالله تا حد زیادی مشکل کمبود آب و برق و گاز و مسکن و کار و کلیه اقلام خوراکی و دارویی برطرف خواهد شد‌
با کمال تشکر.
۸
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ما تو محلمون یه نانوایی هست وقتی میرم اونجا احساس می کنم رفتم افغانستان همه مشتریاش افغانی هستن ،نصف منابع غذایی کشور رو دارن مصرف می کنن
۱۰
۱۹
پاسخ دادن
