باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعهکشی رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان امروز ۲۴ شهریور در شهر مانیل با حضور شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان و نمایندگان کشورهای شرکت کننده برگزار شد.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در گروه D این دوره از مسابقات با تیمهای برزیل، ایتالیا و پاناما باید به رقابت بپردازند.
گفتنی است، رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین از ۳۰ آبان ماه برگزار میشود. این رقابتها با حضور ۱۶ تیم برگزار میشود و از هر گروه، ۲ تیم برتر به مرحله یکچهارم نهایی میرسند.
گروه A: فیلیپین - لهستان - مراکش - آژانتین
گروه B: اسپانیا - کلمبیا - تایلند - کانادا
گروه C:پرتغال - تانزانیا - ژاپن - نیوزیلند
گروه D:برزیل - ایران - ایتالیا - پاناما