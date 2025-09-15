باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان امروز ۲۴ شهریور در شهر مانیل با حضور شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان و نمایندگان کشور‌های شرکت کننده برگزار شد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در گروه D این دوره از مسابقات با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما باید به رقابت بپردازند.

گفتنی است، رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین از ۳۰ آبان ماه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود و از هر گروه، ۲ تیم برتر به مرحله یک‌چهارم نهایی می‌رسند.

گروه A: فیلیپین - لهستان - مراکش - آژانتین

گروه B: اسپانیا - کلمبیا - تایلند - کانادا

گروه C:پرتغال - تانزانیا - ژاپن - نیوزیلند

گروه D:برزیل - ایران - ایتالیا - پاناما