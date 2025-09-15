باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افزایش سطح تنش میان رژیم صهیونیستی و ترکیه + فیلم

روزنامه‌های عبری زبان و کارشناسان ترکیه، احتمال درگیری میان رژیم صهیونیستی و ترکیه را مطرح کرده‌اند.

باشگه خبرنگاران جوان - هاآرتص، یکی از روزنامه های رژیم صهیونیستی در گزارشی نوشت ترکیه هدف بعدی حملات این رژیم است. 

