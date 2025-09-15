باشگاه خبرنگاران جوان - شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پس از مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۵ گفت: گروه سختی است و این قرعه نتیجه کسب عنوان سومی در آسیا است و تاثیرش را امروز در مراسم قرعه کشی جام جهانی دیدیم. تیمهای تایلند و ژاپن با توجه به عنوانی که در آسیا به دست آوردند شانس بالایی برای صعود به مرحله بعدی مسابقات را دارند و دلیلش فقط به خاطر این است که در سید ۲ قرار گرفتند. حتی اگر به فینال مسابقات آسیایی میرفتیم در سید دو قرار میگرفتیم.
او ادامه داد: ژاپن، تایلند و فیلیپین تیمهای آسیایی بودند و در واقع بدترین قرعه به نام ایران خورد. به هر حال چارهای نیست و کار بسیار سختی داریم.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ادامه داد: ما اصلا نا امید نیستیم. از دل سختیها عبور میکنیم تا اوج افتخار دختران ایران را ببینیم. اینجا همه اعلام کردند ایران در سختترین گروه قرار گرفته، اما با انگیزه بالا برای صعود میجنگیم. در واقع ما آماده جدال با ابر قدرتها میشویم.
مظفر در پایان برای آماده سازی با ابرقدرتهای جهان گفت: ضمن تشکر از مسئولین فدراسیون فوتبال که از هیچ تلاشی برای این تیم دریغ نکردند، تنها چیزی که نیاز داریم تدارک خوب تا قبل از جام جهانی است تا بتوانیم در مسیر سخت پیش رو بهترین عملکرد را داشته باشیم.
گفتنی است، رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ از ۳۰ آبان ماه به میزبانی فیلیپین برگزار میشود.