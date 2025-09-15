سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: بدترین قرعه به نام ایران خورد. به هر حال چاره‌ای نیست و کار بسیار سختی داریم.  

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پس از مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۵ گفت: گروه سختی است و این قرعه نتیجه کسب عنوان سومی در آسیا است و تاثیرش را امروز در مراسم قرعه کشی جام جهانی دیدیم. تیم‌های تایلند و ژاپن با توجه به عنوانی که در آسیا به دست آوردند شانس بالایی برای صعود به مرحله بعدی مسابقات را دارند و دلیلش فقط به خاطر این است که در سید ۲ قرار گرفتند. حتی اگر به فینال مسابقات آسیایی می‌رفتیم در سید دو قرار می‌گرفتیم.

او ادامه داد: ژاپن، تایلند و فیلیپین تیم‌های آسیایی بودند و در واقع بدترین قرعه به نام ایران خورد. به هر حال چاره‌ای نیست و کار بسیار سختی داریم. 

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ادامه داد: ما اصلا نا امید نیستیم. از دل سختی‌ها عبور می‌کنیم تا اوج افتخار دختران ایران را ببینیم. اینجا همه اعلام کردند ایران در سخت‌ترین گروه قرار گرفته، اما با انگیزه بالا برای صعود می‌جنگیم. در واقع ما آماده جدال با ابر قدرت‌ها می‌شویم.

مظفر در پایان برای آماده سازی با ابرقدرت‌های جهان گفت: ضمن تشکر از مسئولین فدراسیون فوتبال که از هیچ تلاشی برای این تیم دریغ نکردند، تنها چیزی که نیاز داریم تدارک خوب تا قبل از جام جهانی است تا بتوانیم در مسیر سخت پیش رو بهترین عملکرد را داشته باشیم.

گفتنی است، رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ از ۳۰ آبان ماه به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال بانوان ، جام جهانی فوتسال ، شهرزاد مظفر
خبرهای مرتبط
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم‌های ملی فوتسال آقایان و بانوان حریفان خود را شناختند
مظفر: با ۲ قدرت جهانی فوتسال هم‌گروه می‌شویم/ آماده رویارویی با تیم‌های قوی هستیم
زمان بازی‌های ایران در رقابت‌های انتخابی فوتسال آسیا مشخص شد
جلسه صبحگاهی بانوان استقلال با رئیس هیئت مدیره
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
۳ ملی‌پوش فوتسال زنان به استقلال پیوستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
آخرین اخبار
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال