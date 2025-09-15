باشگاه خبرنگاران جوان _ در جلسه امروز علی اصغر طهماسبی، استاندار گلستان و رئیس کل گمرکات کشور مجوز واردات خودرو از منطقه آزاد اینچه‌برون صادر شد.

گمرک منطقه آزاد اینچه برون با برخوردارى از موقعیت ممتاز مرزى، زیرساخت‌هاى حمل و نقل ریلى و جاده‌ای، اراضى پشتیبان کافى و توان ارائه خدمات تخصصى ترخیص و نگهداری خودرو، شرایط لازم براى ایفاى نقش به عنوان گمرک تخصصى واردات خودرو را دارا است.

عملیاتى شدن این موضوع علاوه بر کاهش فشار کارى بر سایر گمرکات کشور، زمینه ساز توسعه اقتصادى، افزایش اشتغال پایدار و ارتقاى جایگاه تجارى استان خواهد شد‌.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت استقرار دبیرخانه گمرکی سازمان همکاری‌ شانگهای هم در منطقه آزاد اینچه برون بود.

ساخت سوله و انبار و حصارکشی اراضی گمرک گلستان نیز در جلسه استاندار گلستان و رئیس گمرکات کشور طرح و دستور مساعدت صادر شد.

منبع: تسنیم