باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور با اشاره به افزایش برخی آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق در استانهایی که در مقطعی نرخ بسیار پایینی داشتهاند، اظهار داشت: افزایش طلاق در استانها و شهرهایی که در گذشته نرخ طلاق بسیار پایینی داشتهاند موجب نگرانی است.
وی ادامه داد: برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید از سوی مردم و نهادهای مدنی را مشارکت داد، زیرا بودجه دولتی کفاف حل این آسیبها را نمیدهد. از سویی مردم و بخش خصوصی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی بهتر از نهادهای دولتی عمل کرده و انگیزه بیشتری هم دارند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر لزوم اجرایی شدن نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأکید کرد: در این زمینه باید از کمک خیرین هم بهره برد. از سویی مسائل فرهنگی و اجتماعی همچون جشنهای مذهبی را نباید حکومتی شده بلکه آنها را به مردم واگذار کرد.
عارف تاکید کرد: استانداران موظف هستند نقشه مهندسی فرهنگی کشور را اجرا کرده و گزارش عملکرد خود را برای کاهش آسیبهای اجتماعی ارائه دهند.
در این جلسه گزارش اجرای برشهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مواردی از جمله بررسی نظام مسائل اساسی هر استان، نقشه اجرایی مهندسی فرهنگی و شیوه اجرای آن در هر استان و پیشنهادات مختلفی در مورد اجرای طرح محله محوری و سپردن نقش به مردم بررسی شد و بعد از اصلاحات اعلام شده از سوی اعضاء ۵ محور اولویت تعیین شده در برشهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید.
همچنین گزارشی از سیاستهای اجرایی و چارچوب نظارتی پیوست فرهنگی اجتماعی ارائه و مصوب شد که تدوین پیوستهای فرهنگی و اجتماعی طرحها و فعالیتهای کلان ملی الزامی است.