معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر الزامی شدن پیوست‌های فرهنگی اجتماعی برای طرح‌های کلان گفت: مسائل اجتماعی و فرهنگی نباید حکومتی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور با اشاره به افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق در استان‌هایی که در مقطعی نرخ بسیار پایینی داشته‌اند، اظهار داشت: افزایش طلاق در استان‌ها و شهر‌هایی که در گذشته نرخ طلاق بسیار پایینی داشته‌اند موجب نگرانی است.

وی ادامه داد: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید از سوی مردم و نهاد‌های مدنی را مشارکت داد، زیرا بودجه دولتی کفاف حل این آسیب‌ها را نمی‌دهد. از سویی مردم و بخش خصوصی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بهتر از نهاد‌های دولتی عمل کرده و انگیزه بیشتری هم دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم اجرایی شدن نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأکید کرد: در این زمینه باید از کمک خیرین هم بهره برد. از سویی مسائل فرهنگی و اجتماعی همچون جشن‌های مذهبی را نباید حکومتی شده بلکه آنها را به مردم واگذار کرد.

عارف تاکید کرد: استانداران موظف هستند نقشه مهندسی فرهنگی کشور را اجرا کرده و گزارش عملکرد خود را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه دهند.

در این جلسه گزارش اجرای برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مواردی از جمله بررسی نظام مسائل اساسی هر استان، نقشه اجرایی مهندسی فرهنگی و شیوه اجرای آن در هر استان و پیشنهادات مختلفی در مورد اجرای طرح محله محوری و سپردن نقش به مردم بررسی شد و بعد از اصلاحات اعلام شده از سوی اعضاء ۵ محور اولویت تعیین شده در برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید.

همچنین گزارشی از سیاست‌های اجرایی و چارچوب نظارتی پیوست فرهنگی اجتماعی ارائه و مصوب شد که تدوین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی طرح‌ها و فعالیت‌های کلان ملی الزامی است.

برچسب ها: جلسه ستاد هماهنگی ، معاون اول رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
تصویب بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی ۲۷ فقره ملک و ۳ قطعه زمین
عارف: برنامه دولت جبران عقب‌ماندگی در حوزه فناوری‌های نوین است
پیام عارف در پی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین جماعتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
این روایت یک توافق است؛ آیا می‌توان بار دیگر به آژانس اعتماد کرد؟
ادعای عراقچی درباره شرط ایران در عدم اجرای مکانیسم ماشه در متن توافق با آژانس وجود ندارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۴ شهریور
بیانیه گروه ۷؛ مصداقی از یک جهان دوگانه
مدارس حق دریافت پول برای ثبت نام را ندارند
عراقچی: ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است
واکنش سفارت ایران به سخنان دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در سوچی
رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران تسلیم فشار‌ها نخواهد شد
معاون وزیر کشور: می‌توان کویر را به فرصت توسعه پایدار و امنیت ملی تبدیل کرد
نظارت ویژه دیوان محاسبات بر‌ حسن اجرای بیمه رسانه‌های دولتی
آخرین اخبار
پزشکیان: تروریست‌های حاکم بر تل آویو جری‌تر شده‌اند
اسلامی: ملت ایران تهدیدپذیر نیست
عارف: مسائل اجتماعی و فرهنگی نباید حکومتی شود
پزشکیان: مسلمانان در عمل برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تلاش کنند
واکنش سفارت ایران به سخنان دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در سوچی
پزشکیان با امیر قطر دیدار کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران تسلیم فشار‌ها نخواهد شد
معاون وزیر کشور: می‌توان کویر را به فرصت توسعه پایدار و امنیت ملی تبدیل کرد
عارف: برنامه دولت جبران عقب‌ماندگی در حوزه فناوری‌های نوین است
پزشکیان وارد دوحه پایتخت قطر شد
ادعای عراقچی درباره شرط ایران در عدم اجرای مکانیسم ماشه در متن توافق با آژانس وجود ندارد
واگذاری سهام شرکت ملی نفت در راستای مولد سازی دارایی‌های دولت بررسی شد
یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در امور دریای خزر
سرمایه اجتماعی نیرو‌های مسلح به‌طور چشمگیری افزایش یافته است
بیانیه گروه ۷؛ مصداقی از یک جهان دوگانه
پزشکیان به قطر رفت
نظارت ویژه دیوان محاسبات بر‌ حسن اجرای بیمه رسانه‌های دولتی
این روایت یک توافق است؛ آیا می‌توان بار دیگر به آژانس اعتماد کرد؟
مدارس حق دریافت پول برای ثبت نام را ندارند
عراقچی: ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۴ شهریور
نشست اعضای هیات رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) برگزار شد
سپاس قلبی رئیس جمهور از الطاف و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت
دیدار عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه ایران و عراق
تاکید قطعنامه ایران نسبت به ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان
تصویب بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی ۲۷ فقره ملک و ۳ قطعه زمین
پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی به فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند
رایزنی‌های سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه
دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه