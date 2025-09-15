سرمربی تیم ملی پدل ایران در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیاگو که شب گذشته وارد تهران شده بود امروز (دوشنبه) با حضور در فدراسیون تنیس قرارداد همکاری خود را امضا کرد تا در نخستین حضور خود به عنوان سرمربی، رقابت‌های قهرمانی آسیا را پیش رو داشته باشد.

قرارداد این مربی پرتغالی به مدت یک سال منعقد شده و وی علاوه بر هدایت تیم ملی مردان به عنوان مشاور فنی در کنار تیم ملی بانوان نیز حضور خواهد داشت. تیاگو که سابقه حضور در رقابت‌های جهانی و اروپایی را دارد از فردا تمرینات خود را در جزیره کیش با تیم ملی مردان آغاز خواهد کرد.

رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا با حضور ایران، بحرین، چین، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، لبنان، مالدیو، مغولستان، نیوزیلند، عمان، پاکستان، قطر میزبان، عربستان، کره‌جنوبی، تایلند و امارات از ۲۵ مهرماه آغاز خواهد شد.

برچسب ها: تیم ملی پدل ، فدراسیون تنیس ، محمدرضا گلزار ، داوود عزیزی ، پدل
