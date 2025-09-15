شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای در آستان مقدس امامزاده ابوالولی (ع) شهرستان صحنه استان کرمانشاه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته وقف مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای والامقام در آستان مقدس امامزاده ابوالولی (ع) شهرستان صحنه استان کرمانشاه برگزار شد. در این مراسم امام جمعه محترم شهرستان صحنه حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا خاص امیری مسؤل محترم بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید آقایی ریاست محترم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا کماسی ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کنگاور، صحنه و هرسین جناب آقای سلیمی و شهردار محترم شهرستان صحنه جناب آقای مهندس نظری واعضای محترم شورای اسلامی شهرستان صحنه و اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان صحنه و هیئت امناء محرم هیئت امناء استان حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت

منبع: شهروندخبرنگار - کرمانشاه

مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای صحنه

مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای صحنه در هفته وقف

مراسم غبارروبی و عطرافشانی

مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا

مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای صحنه در هفته وقف

مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای صحنه در هفته وقف

مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای صحنه در هفته وقف

 

