سرپرست تیم ملی پدل ایران گفت: از تمام ظرفیت‌ها برای موفقیت پدل استفاده خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا گلزار در نشست خبری معارفه تیاگو به عنوان سرمربی تیم ملی پدل ایران اظهار داشت: به عنوان سرپرست تیم ملی چند سالی است در کنار خانواده بزرگ پدل حضور دارم، اشتیاق ورزشکاران ایرانی در این رشته روز به روز بیشتر می‌شود و جوانان به این ورزش اشتیاق زیادی نشان داده‌اند.

او ادامه داد: پدل در دنیا با استقبال زیادی مواجه شده و شنیدم که از ۲۰۳۲ وارد المپیک خواهد شد. در این مدت کشور‌هایی از جمله امارات و قطر به دنبال آن هستند تا با جذب بازیکنان مطرح خارجی خودشان را در سطح جهانی مطرح کنند، اما انگیزه و توانایی بازیکنان ما قابل توجه است و همچنان یکی از بهترین تیم‌های آسیا هستیم.

گلزار تاکید کرد: بازیکنان خوبی در داخل و خارج از کشور داریم، سعی می‌کنیم از بازیکنان ایرانی که خارج از کشور هستند کمک بگیریم تا برای تیم ملی به میدان بروند. یک بازیکن در سوئد داریم به نام حامی و چند بازیکن دیگر هم در برنامه ما قرار دارند که در حال مذاکره هستیم. برخی از این نفرات در اردوی کیش به ما اضافه خواهند شد. یک بازیکن هم در امارات است که تا امروز ایران نیامده و متولد اسپانیاست و تلاش می‌کنیم تا مقدمات حضور او را هم در ایران فراهم کنیم.

او بیان کرد: در تمامی شهر‌ها زمین‌های پدل در استاندارد‌های بین المللی ساخته می‌شود و در تهران ۷ تا ۱۰ زمین داریم فعال داریم. این خانواده روز به روز بزرگتر می‌شود و مسابقات آدینه نشان می‌دهد رشد پدل چگونه بوده است.

سرپرست تیم ملی پدل در مورد حضور بازیکنان دوتابعیتی در برخی از کشور‌های آسیایی خاطر نشان کرد: کشور‌های آسیایی اعتراض کردند چراکه این موضوع از بحث آسیا خارج می‌شود. بعد از امارات الان قطر هم در همین راه قدم بر می‌دارد و امارات در همین چند وقت اخیر به دنبال آن است تا سه بازیکن زیر ۲۰ دنیا را به خدمت بگیرد.

گلزار: از تمامی ظرفیت‌های پدل استفاده می‌کنیم/ در تمامی شهر‌ها زمین‌های در حد استاندارد بین المللی ساخته می‌شود
