باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکت روسی SberDevices از توسعه یک بلندگوی خانگی هوشمند مجهز به هوش مصنوعی (AI) خبر داده است.

کارشناسان خاطرنشان کردند که دستگاه جدید، SberBoom Micro، یک بلندگوی هوشمند کوچک است که قادر به کنترل تلویزیون‌های هوشمند، دستگاه‌های بلوتوث و فناوری‌های مختلف خانه هوشمند است.

این دستگاه مجهز به دستیار هوش مصنوعی GigaChat است که به کاربران امکان می‌دهد به سرعت به اطلاعات از اینترنت دسترسی پیدا کنند، در مورد شرایط آب و هوا و ترافیک سؤال کنند یا به موسیقی و اخبار گوش دهند.

این جدیدترین محصول اضافه شده به خط تولید دستگاه‌های هوشمند Sber است که شامل بلندگوها، تلویزیون‌ها و نمایشگر‌های طراحی شده برای خانه‌های هوشمند می‌شود.

منبع: mail.ru