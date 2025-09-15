رئیس فدراسیون تنیس گفت: حضور محمدرضا گلزار به عنوانی فردی که عاشق ایران و پدل است کمک شایانی به ما کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان - داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس در نشست خبری معارفه تیاگو به عنوان سرمربی تیم ملی پدل اظهار کرد: امروز مراسم قرارداد تیاگو سانتوس سرمربی تیم ملی پدل ایران امضا شد که این همکاری برای یک مدت یک سال است. هدف ما مسابقات آسیایی است که در کشور قطر برگزار می‌شود و اولین دور تمرینات از فردا در جزیره کیش برگزار می‌شود.

او ادامه داد: قرار است او به عنوان مشاور فنی به تیم ملی بانوان هم کمک کند. از محمدرضا گلزار هم به دلیل حمایت‌هایی که داشته تشکر می‌کنم و امیدوارم با حضور تیاگو اتفاقات خوبی رقم بخورد.

رئیس فدراسیون تنیس در مورد شرایط ارسلان کاظمی هم گفت: او پیش از این هدایت تیم ملی را بر عهده داشت و بدون شک از توانایی‌های او در سایر تیم‌های ملی پدل استفاده می‌کنیم.

عزیزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۶ هزار بازیکنان فعال داریم که شناخته شده هستند، از این میان ۱۳۰۰ نفر پدلیست هستند و تنیس با ۴۵۰۰ بازیکن همچنان مخاطبان بسیاری دارد. میزان جوایز تنیس نزدیک به ۳۰۰ میلیون است و علاقه و انتخاب بازیکن هست که چه رشته‌ای را انتخاب کند، ضمن آنکه جوایز پدل هم نزدیک به همین رقم است.

برچسب ها: تیم ملی پدل ، فدراسیون تنیس ، داوود عزیزی ، محمدرضا گلزار
