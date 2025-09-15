چهره نفرات راه یافته به دیدار نیمه نهایی ۲ وزن پایانی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهره نفرات راه یافته به دیدار نیمه نهایی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی مشخص شد که در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد دارنده مدال های طلای جهان و نقره المپیک به مصاف پیمان بیابانی آزادکار سابق تیم ملی ایران که برای کانادا مبارزه می‌کند، می‌رود و امیرعلی آذرپیرا نیز در نیمه نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم به مصاف احمد تاج‌الدین‌اف دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از بحرین می‌رود.

در دیگر دیدار نیمه نهایی وزن ۶۵ کیلوگرم، کیوکا دارنده مدال طلای المپیک از ژاپن به مصاف جلال‌اف ازبک می‌رود و آرش یوشیدا کشتی‌گیر دورگه ایرانی ژاپنی نیز در دیگر مسابقه نیمه‌نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل کایل اسنایدر دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از آمریکا مبارزه می‌کند.

دیدارهای نیمه نهایی از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه آغاز می شود.

همچنین امشب از ساعت ۱۹:۳۰ یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در ۷۹ و امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلوگرم برای کسب مدال برنز به میدان می‌روند.

