نشست مشترک پلیس و شهرداری تهران برای استقبال از مهر

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تمهیدات نیمه اول مهرماه از تشکیل جلسه ستاد استقبال از مهر به صورت ستادی در حوزه مشترک حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پلیس و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های مرتبط که در این حوزه برگزار می‌شود، خبر داد.

سردار موسوی پور بیان کرد: به جهت اینکه اجرای بهتری در روز اول مهر ماه در کف خیابان داشته باشیم؛ جلسه‌ای با حضور روسای مناطق پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد که بتوانیم آخرین هماهنگی‌ها را انجام دهیم و ان‌شاءالله دو روز اول مهر اجرای خیلی خوبی داشته و همچنین خدمات بهتر و شایسته در خور هموطنان عزیز ارائه دهیم.

مهدی گلشنی مدیر امور مناطق شهرداری تهران نیز در ادامه افزود: اولین جلسه عملیاتی همکاری نزدیک بین پلیس راهور و معاونین ترافیک مناطق۲۲ گانه برگزار شد تا بتوانیم با اجرای نزدیکتر و تعامل دقیق‌تر و جدی‌تر به استقبال مهر ماه برویم.

گلشنی اظهار کرد: کمیته ترافیکی استقبال از مهر از دو ماه پیش جلسات خود را برگزار کرده است و این جلسه آخرین جلسه ماقبل بازگشایی مدارس است که به منظور بررسی آخرین اقدامات و عملیاتی‌تر کردن فعالیت‌های اجرایی بین پلیس راهور و معاونین ترافیک مناطق ۲۲ گانه تشکیل شد.

مدیر امور مناطق شهرداری تهران افزود: این کمیته در سه جهت فعالیت خود را در حوزه روان سازی جریان ترافیکی در راستای بر طرف کردن گره‌های ترافیکی، افزایش ایمنی معابر اطراف مدارس، ایجاد گذرگاه‌های عرضی، تابلو‌های هشدار دهنده، تنظیم چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، علائم هشدار دهنده و طرح ایمن سازی در مدارس به اجرا گذاشته است.

بر اساس گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، گلشنی در پایان، گفت: امیدواریم با بررسی اتفاقات پیش آمده و رفع نواقصی که به نسبت سنوات گذشته وجود داشته؛ همچنین با پیش بینی‌های صورت گرفته در رابطه با بحث تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی بتوانیم؛ شرایط بهتری را برای مهر ماه داشته باشیم.