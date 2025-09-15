نشست مشترک پلیس و شهرداری تهران برای استقبال از مهر

مدیران پلیس راهور تهران بزرگ و معاونین حمل و نقل و ترافیک مناطق مختلف شهرداری تهران با هدف تمهیدات ترافیکی طرح استقبال از مهر، بازگشایی مدارس و بحث حمل و نقل عمومی برای آمادگی مهر ماه در پلیس تهران بزرگ؛ جلسه مشترک برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تمهیدات نیمه اول مهرماه از تشکیل جلسه ستاد استقبال از مهر به صورت ستادی در حوزه مشترک حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پلیس و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های مرتبط که در این حوزه برگزار می‌شود، خبر داد.

سردار موسوی پور بیان کرد: به جهت اینکه اجرای بهتری در روز اول مهر ماه در کف خیابان داشته باشیم؛ جلسه‌ای با حضور روسای مناطق پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد که بتوانیم آخرین هماهنگی‌ها را انجام دهیم و ان‌شاءالله دو روز اول مهر اجرای خیلی خوبی داشته و همچنین خدمات بهتر و شایسته در خور هموطنان عزیز ارائه دهیم.

مهدی گلشنی مدیر امور مناطق شهرداری تهران نیز در ادامه افزود: اولین جلسه عملیاتی همکاری نزدیک بین پلیس راهور و معاونین ترافیک مناطق۲۲ گانه برگزار شد تا بتوانیم با اجرای نزدیکتر و تعامل دقیق‌تر و جدی‌تر به استقبال مهر ماه برویم.

گلشنی اظهار کرد: کمیته ترافیکی استقبال از مهر از دو ماه پیش جلسات خود را برگزار کرده است و این جلسه آخرین جلسه ماقبل بازگشایی مدارس است که به منظور بررسی آخرین اقدامات و عملیاتی‌تر کردن فعالیت‌های اجرایی بین پلیس راهور و معاونین ترافیک مناطق ۲۲ گانه تشکیل شد.

مدیر امور مناطق شهرداری تهران افزود: این کمیته در سه جهت فعالیت خود را در حوزه روان سازی جریان ترافیکی در راستای بر طرف کردن گره‌های ترافیکی، افزایش ایمنی معابر اطراف مدارس، ایجاد گذرگاه‌های عرضی، تابلو‌های هشدار دهنده، تنظیم چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، علائم هشدار دهنده و طرح ایمن سازی در مدارس به اجرا گذاشته است.

بر اساس گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، گلشنی در پایان، گفت: امیدواریم با بررسی اتفاقات پیش آمده و رفع نواقصی که به نسبت سنوات گذشته وجود داشته؛ همچنین با پیش بینی‌های صورت گرفته در رابطه با بحث تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی بتوانیم؛ شرایط بهتری را برای مهر ماه داشته باشیم.

برچسب ها: شهرداری تهران ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
پلیس تصمیم‌گیرنده صدور گواهینامه موتور برای زنان نیست
ممنوعیت حمل بار توسط موتورسیکلت + فیلم
برخورد مرگبار پژو ۲۰۷ با عابر پیاده در بزرگراه علامه عسگری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مراحل صدور سند مالکیت برای ساختمان‌های فاقد سند رسمی
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
دستگیری ۲ کلاهبردار حرفه‌ای با ۹۰ میلیارد تومان کلاهبرداری
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
پلیس تصمیم‌گیرنده صدور گواهینامه موتور برای زنان نیست
خرید خدمت سربازی شایعه است/ مشمولان وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند
ورود توده عظیم گرد و خاک از ترکمنستان به ایران تا ساعاتی دیگر
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
آخرین اخبار
نشست مشترک پلیس و شهرداری تهران برای استقبال از مهر
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز به زودی اجرا می‌شود
در جنگ ۱۲ روزه شاهد نقض حقوق بشر در ابعاد وسیع بودیم
کواکبیان در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد
رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «سیمرغ استعمارشناسی ایران» در برج میلاد
دستگیری ۲ کلاهبردار حرفه‌ای با ۹۰ میلیارد تومان کلاهبرداری
دومین طرح مقابله با سارقان خشن؛ ۱۵۵ دستگیری و کشف ۲۹۲ فقره سرقت
هیئت شناسایی و اجاره اسکان حج ۱۴۰۵ به عربستان اعزام می‌شوند
ممنوعیت حمل بار توسط موتورسیکلت + فیلم
ورود خودرو و موتور به گلزار شهدای بهشت زهرا ممنوع شد
برخورد مرگبار پژو ۲۰۷ با عابر پیاده در بزرگراه علامه عسگری
پوشش بیمه‌ای بیش از ۲۸۰ هزار نفر از فرهنگیان
باید‌ها و نباید‌هایی که باید برای جلوگیری از انقراض یوزپلنگ‌ها انجام داد + فیلم
کاهش ۲۵۶ هکتاری بافت فرسوده پایتخت با بازآفرینی و نوسازی
رانندگان فرهنگِ خودایمنی و خودپاییِ را جدی بگیرند
آغاز پویش ملی «مهر علوی» برای حمایت از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز مناطق محروم
محسنی اژه‌ای: در جنگ روایت‌ها، سکوت و برجسته‌سازی نقاط ضعف جایز نیست
خرید خدمت سربازی شایعه است/ مشمولان وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند
حذف بخش زیادی از گاز‌های مخرب لایه ازون در ایران
ورود توده عظیم گرد و خاک از ترکمنستان به ایران تا ساعاتی دیگر
تصویب کلیات طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران
جزئیات برنامه‌های هفته فرهنگی تهران اعلام شد+ فیلم
رفع مشکل سند بیمارستان نوین شریعتی واقع در غرب تهران
پلیس تصمیم‌گیرنده صدور گواهینامه موتور برای زنان نیست
برنامه‌ریزی برای استقبال از مهر/ تکمیل ابرپروژه میدان فتح تا پایان مهرماه
ساماندهی دستفروشان ادامه دارد
شهرداری تهران با اجرای پویش «سلام به آینده» به استقبال مهر رفت
مراحل صدور سند مالکیت برای ساختمان‌های فاقد سند رسمی
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
۳ جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس در دست احداث است