باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق گزارش مجله Blood، دانشمندان کالج کینگ لندن روشی مؤثر برای مبارزه با انواع شدید سرطان خون ابداع کردهاند.
مجله Advanced Science خاطرنشان کرد که این روش جدید مربوط به سندرم میلودیسپلاستیک و لوسمی لنفوسیتی مزمن است، دو بیماری که در آنها ژنهای مسئول رشد طبیعی سلول دچار نقص میشوند و در نتیجه سلولها به طور غیرقابل کنترل تقسیم میشوند و تومورهای بدخیم تشکیل میدهند.
طبق گزارش این مجله، دانشمندان و محققان پزشکی مدتهاست که معتقدند تقریباً نیمی از DNA ما صرفاً "زباله ژنتیکی" است، اما محققان کالج کینگ لندن نشان دادهاند که این مناطق، به نام عناصر ژنتیکی متحرک (ترانسپوزونها)، میتوانند به طور خاص در سلولهای سرطانی "بیدار" شوند. وقتی این اتفاق میافتد، آنها شروع به حرکت نامنظم در سراسر ژنوم میکنند و به DNA تومور آسیب میرسانند.
دانشمندان با هدف قرار دادن ترانسپوزونها با داروهای شناخته شده - مهارکنندههای PARP - از این ضعف سوءاستفاده کردند. این داروها معمولاً برای درمان انواع دیگر سرطان استفاده میشوند، زیرا از ترمیم DNA آسیب دیده توسط سلولها جلوگیری میکنند. در مورد سرطان خون، مکانیسم عمل داروها منحصربهفرد بود: ترانسپوزونها باعث چنان تخریبی میشدند که سلولهای تومور در صورت مسدود شدن توانایی «ترمیم» خود، نمیتوانستند در برابر فشار مقاومت کنند.
دانشمندان معتقدند که این روش نه تنها میتواند علیه سرطان خون، بلکه علیه سایر تومورهای دارای نقص ژنتیکی مشابه نیز استفاده شود. آنچه قبلاً تصور میشد بخش غیرضروری ژنوم است، به پاشنه آشیل سلولهای سرطانی تبدیل شده است و این کشف میتواند نقطه عطفی جدید در حوزه سرطانشناسی باشد.
منبع: Lenta.ru