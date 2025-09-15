به گفته یک تحلیلگر قطری کشور‌های عربی نیاز دارند تا «همه اولویت‌های خود را بازبینی کرده و برای مقاومت در برابر اسرائیل به یکدیگر کمک کنند».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سلطان برکات، استاد سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه حمد بن خلیفه قطر، به الجزیره گفت: اگرچه اجلاس کشور‌های عربی و اسلامی پس از حمله اسرائیل به دوحه، همبستگی ارزشمندی برای قطر فراهم خواهد کرد، اما بعید است که اقدام مشترکی برای بازداشتن اسرائیل از حملات آینده توافق شود.

او گفت: «به نظر من آنها در مورد امکان به تأخیر انداختن عادی‌سازی روابط با اسرائیل و مواردی از این دست صحبت خواهند کرد، اما در حال حاضر هیچ اقدام درستی برای منزوی کردن اسرائیل وجود نخواهد داشت.»

او ادامه داد: «همچنین آنها باید مانع شوند که اسرائیل و به تبع آن ایالات متحده، از این حادثه برای منحرف کردن توجه از آنچه در غزه می‌گذرد، استفاده کنند.»

«در هسته اصلی این نشست، باید علاوه بر حمله به قطر، غزه در کانون توجه باشد، زیرا این حمله در خلا رخ نداده است. این رویداد در بافت آنچه در غزه می‌گذرد، قرار دارد.»

برکات گفت که برخی کشور‌های غربی، مانند اسپانیا، محدودیت‌های بیشتری علیه اسرائیل اعمال می‌کنند تا برخی کشور‌های عربی.

او گفت: «کشور‌های عربی نیاز دارند تا همه اولویت‌های خود را بازبینی کنند و به یکدیگر کمک کنند تا در برابر اسرائیل بایستند. ما می‌دانیم که برخی کشور‌ها به طور اقتصادی توانایی مقابله با اسرائیل را ندارند، زیرا آمریکا کمک‌های خود را قطع خواهد کرد، بنابراین دیگر کشور‌های عربی باید به کمک آنها بیایند.»

وی در انتها گفت: «راه‌های زیادی وجود دارد که آنها می‌توانند از یکدیگر حمایت کنند تا نشان دهند که اراده ای قاطع دارند تا مطمئن شوند اسرائیل به شیوه دو سال گذشته خود که مانند یک دولت منفور عمل می‌کند، ادامه نمی‌دهد؛ دولتی که هر کاری دوست دارد انجام می‌دهد و می‌تواند به حاکمیت ... بیش از شش کشور [عربی]در دو سال گذشته تجاوز کند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جهان عرب ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
گزارش نیویورک تایمز از فاجعه‌ای که اسرائیل با گرسنگی سر کودکان غزه می‌آورد
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میوه‌های اسرائیل در مزارع گندیدند
ابوشادی: شرط ایران در توافق قاهره با آژانس محقق شد
جروزالم پست: ده‌ها زن آموزش‌دیده توسط موساد در طول جنگ ۱۲ روزه به ایران نفوذ کردند
دیپلماسی آهنین: تفاهم ایران از موضع اقتدار 
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟
معاریو: ترکیه به یک خطر هسته‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌شود
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
غزه در لبه پرتگاه: رقص دیوانگی صهیونیسم بر ویرانه‌های انسانیت
حمله به حماس در قطر، حمله‌ای در میدان، نمایشی در رسانه!
ترامپ: احتمال حمله نظامی به ونزوئلا وجود دارد
آخرین اخبار
ابوالغیط: سکوت در برابر جنایات اسرائیل باید پایان یابد
جهان عرب باید اولویت‌های خود در برابر اسرائیل را بازبینی کند
آکادمی نظامی انگلیس از ثبت‌نام دانشجویان اسرائیلی خودداری می‌کند
سانچز: اسرائیل باید از رقابت‌های ورزشی محروم شود
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
چین، واشنگتن را به «قلدری» در اعمال تعرفه بر خرید نفت روسیه متهم کرد
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
کرملین: ناتو عملا با روسیه درگیر است
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟
روبیو احتمالاً پس از سفر به اسرائیل به قطر می‌رود
روسیه کنترل یک شهرک در منطقه زاپوریژیا را به دست گرفت
شورای حقوق بشر سازمان ملل حمله اسرائیل به قطر را مورد بحث قرار می‌دهد
گزارش نیویورک تایمز از فاجعه‌ای که اسرائیل با گرسنگی سر کودکان غزه می‌آورد
انفجار یک شی ناشناس و مرموز در آسمان چین
عراق: اردوگاه الهول بمب ساعتی است
پکن: در صورت اعمال تعرفه از سوی کشور‌های ناتو چین قاطعانه پاسخ خواهد داد
اعتراف رئیس ستاد ارتش اسرائیل به شکست ناپذیری حماس
سامانه موشکی تایفون آمریکا در ژاپن رقابت تسلیحاتی در آسیا را تشدید می‌کند
پکن به آمریکا: دست دردسرساز خود را از دریای چین جنوبی کوتاه کنید
حمایت «خاویر باردم» از فلسطین در مراسم اهدای جوایز امی
۱.۵ میلیون استرالیایی در معرض خطر افزایش سطح دریا و مرگ و میر ناشی از گرما قرار دارند
ژاپن بالاترین نسبت سالمندان در جهان را دارد
ثبات نسبی قیمت نفت در بازار جهانی
مدودف: منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به معنای جنگ ناتو و روسیه است
استقرار تسلیحات نظامی مصر در سینا: آماده‌باش برای تحولات منطقه‌ای
تهدید ترامپ به اعلام وضعیت اضطرار ملی در واشنگتن
میرشایمر: ترامپ اتحادیه اروپا را تحقیر می‌کند
اسرائیل طی ۴ روز گذشته ۱۰ ساختمان آنروا را در شهر غزه ویران کرده است