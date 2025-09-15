باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سلطان برکات، استاد سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه حمد بن خلیفه قطر، به الجزیره گفت: اگرچه اجلاس کشور‌های عربی و اسلامی پس از حمله اسرائیل به دوحه، همبستگی ارزشمندی برای قطر فراهم خواهد کرد، اما بعید است که اقدام مشترکی برای بازداشتن اسرائیل از حملات آینده توافق شود.

او گفت: «به نظر من آنها در مورد امکان به تأخیر انداختن عادی‌سازی روابط با اسرائیل و مواردی از این دست صحبت خواهند کرد، اما در حال حاضر هیچ اقدام درستی برای منزوی کردن اسرائیل وجود نخواهد داشت.»

او ادامه داد: «همچنین آنها باید مانع شوند که اسرائیل و به تبع آن ایالات متحده، از این حادثه برای منحرف کردن توجه از آنچه در غزه می‌گذرد، استفاده کنند.»

«در هسته اصلی این نشست، باید علاوه بر حمله به قطر، غزه در کانون توجه باشد، زیرا این حمله در خلا رخ نداده است. این رویداد در بافت آنچه در غزه می‌گذرد، قرار دارد.»

برکات گفت که برخی کشور‌های غربی، مانند اسپانیا، محدودیت‌های بیشتری علیه اسرائیل اعمال می‌کنند تا برخی کشور‌های عربی.

او گفت: «کشور‌های عربی نیاز دارند تا همه اولویت‌های خود را بازبینی کنند و به یکدیگر کمک کنند تا در برابر اسرائیل بایستند. ما می‌دانیم که برخی کشور‌ها به طور اقتصادی توانایی مقابله با اسرائیل را ندارند، زیرا آمریکا کمک‌های خود را قطع خواهد کرد، بنابراین دیگر کشور‌های عربی باید به کمک آنها بیایند.»

وی در انتها گفت: «راه‌های زیادی وجود دارد که آنها می‌توانند از یکدیگر حمایت کنند تا نشان دهند که اراده ای قاطع دارند تا مطمئن شوند اسرائیل به شیوه دو سال گذشته خود که مانند یک دولت منفور عمل می‌کند، ادامه نمی‌دهد؛ دولتی که هر کاری دوست دارد انجام می‌دهد و می‌تواند به حاکمیت ... بیش از شش کشور [عربی]در دو سال گذشته تجاوز کند.»

منبع: الجزیره