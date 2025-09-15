سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با تابلوی تبلیغاتی یک مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی سمیعی بیان کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵،از برخورد یک دستگاه خودروی پژو با تابلوی تبلیغاتی در لاین شمالی بزرگراه تهران_کرج،حد فاصل خروجی استاندارد و ترمینال شهید کلانتری مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۱۰۱ و ۱۱۷ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان افزود:در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با تابلو تبلیغاتی حاشیه اتوبان برخورد و بر اثر شدت سانحه منجر به مصدومیت و محبوس شدن هدایت کننده خودرو مذکور(مونث حدودا ۲۲ ساله)شد که با اعزام اکیپ نجات فرد خارج،تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

وی گفت:برای امداد رسانی به این حادثه پنج نفر نیروی عملیاتی به همراه دو دستگاه خودرو امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

