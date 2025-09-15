بیش از ۱۸ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در شیراز و زرقان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ۳ هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل و ۱۵ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز در شهرستان‌های شیراز و زرقان کشف شد.

کشف گازوئیل بدون مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۳ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز از نوع گازوئیل در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد، با دریافت اخباری مبنی بر نگهداری سوخت قاچاق و خرید و فروش غیرقانونی گازوئیل در یک انبار در یکی از روستا‌های این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان، ۳ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز از نوع گازوئیل که در یک تانکر ثابت بود، کشف کردند.

سرهنگ زراعتیان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده را یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: صاحب کارگاه در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف گازوئیل بدون مجوز در زرقان

به گفته فرمانده انتظامی زرقان، ماموران پلیس آگاهی موفق به کشف ۱۵ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز شدند. 

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی زرقان، بیان کرد: با کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت در انباری در محدوده شهرک صنعتی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس با کنترل نامحسوس محل و پس از اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضایی وارد مکان مورد نظر شدند و در بازرسی از آن محل ۱۵ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف و ۲ دستگاه وانت نیسان که در حال تخلیه سوخت بود را نیز توقیف کردند.

سرهنگ مردانی تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

