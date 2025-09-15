باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- امروزه، به گفته دکتر یلنا نوویکووا، مدیر مرکز درمان ناباروری مردان، حداقل تعداد اسپرم به ۱۳ میلیون در هر میلیلیتر کاهش یافته است. در دهه ۱۹۸۰، معیار مهم دیگری، یعنی مورفولوژی اسپرم، در صورتی که ۵۰٪ سلولها سالم بودند، "طبیعی" تلقی میشد، اما اکنون تنها ۴٪ کافی است.
او میگوید: ما در حال حاضر شاهد کاهش باروری مردان هستیم و تأثیر عوامل خارجی مانند محیط زیست غیرقابل انکار است. علاوه بر این، خود علم پزشکی با در نظر گرفتن توسعه فناوریها، از جمله تلقیح مصنوعی، در حال تنظیم این معیار است. در نتیجه، دستورالعملهای معمول به تدریج در حال محدود شدن هستند.
این متخصص خاطرنشان میکند که سلامت مردان تحت تأثیر عادات روزمره - تلفنهای هوشمند و تبلتها، صندلیهای گرم و مراجعه مکرر به سونا - قرار دارد. او اضافه میکند: «همه چیز به راحتی مربوط میشود، اما سیستم تولید مثل به روش خودش به این عوامل واکنش نشان میدهد.»
علاوه بر این، استرس مزمن - عجله مداوم، فشار زمانی و اضطراب - نیز میتواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد، تعادل هورمونی را تغییر دهد و بر عملکرد تولید مثل تأثیر بگذارد. داروهایی که مردان روزانه مصرف میکنند نیز نقش جداگانهای دارند، نه فقط داروهای ضد افسردگی یا آرامبخش که میتوانند میل جنسی را کاهش دهند و بر تولید اسپرم تأثیر بگذارند، بلکه مکملهای ورزشی نیز در این امر نقش دارند.
او میگوید: «تستوسترون اگزوژن که برخی از ورزشکاران مصرف میکنند، در ۹۵٪ موارد تولید اسپرم را مهار میکند. اثر مشابهی با برخی از داروهای گیاهی مانند تنتور سنبل الطیب یا گل صد تومانی مشاهده میشود.»
طبق مطالعهای که توسط مرکز باروری بیمارستان عمومی ماساچوست انجام شده است، تنها ۵ سانتیمتر افزایش دور کمر در مردان، غلظت اسپرم را ۶.۳٪ کاهش میدهد و احتمال بارداری را ۹٪ کاهش میدهد.
این متخصص توضیح میدهد: «بافت چربی مانند یک عضو کامل عمل میکند؛ مولکولهای التهابی تولید میکند که بر سایر سیستمهای بدن تأثیر میگذارند و در نتیجه سطح تستوسترون و توانایی تولید اسپرم سالم کاهش مییابد.»
او خاطرنشان میکند که یک تصور غلط رایج وجود دارد که فقط یک اسپرم برای بارداری کافی است، اما توضیح میدهد که تعداد اسپرم همیشه نشاندهنده کیفیت آنها نیست. تحرک اسپرم نقش مهمتری ایفا میکند. بنابراین، هیچ آستانه دقیقی وجود ندارد و هر مورد فردی است.
او میافزاید: با افزایش سن، کیفیت اسپرم به طور طبیعی کاهش مییابد. اگرچه تولید اسپرم در مردان هرگز متوقف نمیشود، اما خطر جهشهای ژنتیکی با افزایش سن افزایش مییابد و کیفیت آنها کاهش مییابد.
پزشکان توصیه میکنند که اولین آزمایش غربالگری در دهه بیست سالگی انجام شود، حتی اگر مردی قصد بچهدار شدن در آینده قابل پیشبینی را نداشته باشد، زیرا این به عنوان یک گواهی سلامت عمل میکند که امکان نظارت بر پیشرفت بیماری و اصلاح به موقع آن را فراهم میکند.
او نتیجه میگیرد: «متأسفانه، روند رو به وخامت سلامت باروری مردان واضح است. در طول ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته، میزان باروری تقریباً به نصف کاهش یافته است، در حالی که سن پدر شدن ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش یافته است. با این حال، خیلی چیزها به خود مرد بستگی دارد، زیرا معاینات منظم، کنترل وزن و ترک عادات بد به حفظ باروری تا حد امکان کمک میکند.»
منبع: gazeta.ru