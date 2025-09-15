سیروس پرهام، منتقد ادبی به شیوه غربی و نیز از نخستین ویراستاران کشورمان ساعتی پیش بر اثر کهولت سن درگذشت.

سیروس پرهام ۲۴ شهریور در ۹۷ سالگی درگذشت. وی از اولین کسانی بود که به شیوه نقد ادبی غربی به نقدنویسی پرداخت. کتاب «رئالیسم و ضد رئالیسم» وی به همراه «مکاتب ادبی»، نوشته رضا سیدحسینی، از نخستین آثار در نوع خود و مدت‌ها مرجع نویسندگان ایرانی بود. پرهام همچنین از نخستین ویراستاران ایرانی و ویراستار مؤسسه انتشارات فرانکلین (علمی و فرهنگی امروز) بود.

پرهام به عنوان پیشکسوت ویراستاری ایران در یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ به همراه مهدی قنواتی و مهناز مقدسی، انجمن صنفی ویراستاران را تاسیس کردند.

به گفته همسر سیروس پرهام بر اساس وصیت آن مرحوم، پیکرش در صحن امامزاده طاهر کرج آرام خواهد گرفت.

معاون میراث‌فرهنگی درگذشت سیروس پرهام را تسلیت گفت

علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در پیامی درگذشت سیروس پرهام، پژوهشگر برجسته فرش ایران و پیشکسوت نقد ادبی و ویراستاری را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: با کمال تأسف درگذشت استاد فرهیخته دکتر «سیروس پرهام» موجب اندوه فراوان شد. ایشان از نخستین ویراستاران و ناقدان ادبی نوین در ایران بودند و در حوزه فرش و فرشبافی نیز با آثاری ارزشمند، چون «فرش و فرشبافی در ایران»، «دستبافته‌های عشایری و روستایی فارس» و «شاهکار‌های فرشبافی فارس»، نقشی ماندگار در معرفی هنر ایران ایفا کردند.

اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی و فرهنگی کشور و خانواده آن استاد فقید تسلیت عرض می‌کنم و برایشان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.

