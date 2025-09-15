باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، در نشست فوق‌العاده سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا مسئولیت خود را برای پاسخگو کردن اسرائیل در قبال اقدامات اخیر آن ایفا کند.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در این نشست که به منظور بررسی حمله اخیر به قطر تشکیل شده بود، بار دیگر این اقدام را که به نقض حاکمیت سرزمینی قطر منجر شد، به شدت محکوم کرد.

وی با اشاره به نقش بین‌المللی شورای امنیت تأکید کرد: «شورای امنیت باید مسئولیت خود را برای پاسخگو کردن اسرائیل در قبال جنایت‌هایش بر عهده بگیرد.»

ابراهیم طه در ادامه بر حمایت خود از نتایج کنفرانس بین‌المللی برای حل مسئله فلسطین و تأکید بر راه‌حل دو دولتی پایدار تأکید کرد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی این نشست را فرصتی برای «اتخاذ موضعی یکپارچه و قاطع در قبال تجاوز اخیر اسرائیل» دانست.

منبع: الجزیره