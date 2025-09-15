شهروندخبرنگار ما فیلمی از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین به رشت را به نمایش گذاشت و خواستار تکمیل آزادراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزهای پایانی فصل تابستان را سپری میکنیم و سفرها به ویژه در شهرهای شمالی کشور افزایش یافته و مسافران در جادهها با ترافیک سنگین روبهرو هستند. شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از ترافیک سنگین در محور قزوین به رشت و در محدوده شهرستان رودبار به اشتراک گذاشت و خواستار تکمیل آزادراه شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام ترافیک سنگین در محور قزوین به رشت در محدوده شهرستان رودبار واقعا عذاب آور است؛ لطفا از وزارت راه مسیر برگشت آزادراه را تکمیل کند. واقعا مردم منطقه و مسافران به سختی تردد میکنند. لطفا پیگیری کنید.
منبع: شهروندخبرنگار - گیلان
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.