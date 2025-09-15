شهروندخبرنگار ما فیلمی از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین به رشت را به نمایش گذاشت و خواستار تکمیل آزادراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز‌های پایانی فصل تابستان را سپری می‌کنیم و سفر‌ها به ویژه در شهر‌های شمالی کشور افزایش یافته و مسافران در جاده‌ها با ترافیک سنگین رو‌به‌رو هستند. شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از ترافیک سنگین در محور قزوین به رشت و در محدوده شهرستان رودبار به اشتراک گذاشت و خواستار تکمیل آزادراه شد.
متن پیام شهروندخبرنگار 
با سلام ترافیک سنگین در محور قزوین به رشت در محدوده شهرستان رودبار واقعا عذاب آور است؛ لطفا از وزارت راه مسیر برگشت آزادراه را تکمیل کند. واقعا مردم منطقه و مسافران به سختی تردد می‌کنند. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - گیلان 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: ترافیک سنگین ، آزادراه ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
کلافگی رانندگان از ترافیک همیشگی جاده اندیشه به تهران
شهروندخبرنگار خوزستان؛
سد معبر در پیاده رو‌های کوی فرهنگیان اهواز این بار با ساخت و ساز + عکس
فیلمی از ترافیک جاده مشهد و بازگشت زائران از حرم امام رضا (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ویزیت وداروی رایگان در روستای بزوان و روستاهای همجوار + عکس و فیلم
آغاز پویش ملی مهر علوی در نیشابور در آستانه بازگشایی مدارس + عکس
اقدام زیبا ومعنوی به پاس قدر دانی از زحمات پلیس و خبرنگار افتخاری شهرستان نیشابور
گلایه والدین تهرانی از پرداخت وجه کتاب در برخی از مدارس
کشف لاشه فوک خزری در سواحل فریدونکنار + عکس
اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ترسیم نقشه ایران در مدارس تولمات + عکس
تولید بیش از ۱۵۰ تن عسل در نیشابور + عکس
مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای صحنه در هفته وقف + عکس
گلایه مسافران از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین به رشت + فیلم
آخرین اخبار
گلایه مسافران از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین به رشت + فیلم
مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای صحنه در هفته وقف + عکس
اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ترسیم نقشه ایران در مدارس تولمات + عکس
تولید بیش از ۱۵۰ تن عسل در نیشابور + عکس
گلایه والدین تهرانی از پرداخت وجه کتاب در برخی از مدارس
کشف لاشه فوک خزری در سواحل فریدونکنار + عکس
اقدام زیبا ومعنوی به پاس قدر دانی از زحمات پلیس و خبرنگار افتخاری شهرستان نیشابور
آغاز پویش ملی مهر علوی در نیشابور در آستانه بازگشایی مدارس + عکس
ویزیت وداروی رایگان در روستای بزوان و روستاهای همجوار + عکس و فیلم
آماده‌سازی محل برگزاری اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهر ماهدشت + عکس