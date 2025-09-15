پادشاه اردن در نشست سران عربی و اسلامی در دوحه با تأکید بر وحدت و همبستگی، خواستار پاسخ قاطع به اقدامات اخیر اسرائیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، در اجلاس فوق‌العاده سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه، با بیان اینکه «امنیت قطر، امنیت ما و ثبات این کشور، ثبات ماست»، بر حمایت مطلق از این کشور تأکید کرد.

پادشاه اردن در سخنان خود خطاب به شرکت‌کنندگان در این نشست گفت: «پاسخ ما به حمله اسرائیل به قطر باید روشن و قاطع باشد.»

او با اشاره به بی‌حد و مرز بودن تهدیدات اسرائیل افزودند: «حمله اخیر به قطر نشان داد که تهدید اسرائیل هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.»

ملک عبدالله دوم بر لزوم اتخاذ تصمیمات عملی از سوی این اجلاس تأکید و بیان کرد: «نتیجه اجلاس ما باید اتخاذ تصمیمات عملی برای مقابله با خطر اسرائیل، توقف جنگ در غزه و جلوگیری از جابه‌جایی اجباری مردم فلسطین باشد.»

پادشاه اردن در ادامه با اشاره به تأثیر اقدامات اسرائیل در کرانه باختری هشدار داد: «اقدامات اسرائیل در کرانه باختری رود اردن، امکان دستیابی به راه‌حل دوکشوری را از بین می‌برد.»

این نشست در پی حمله هوایی اخیر به منطقه‌ای در دوحه تشکیل شده که موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته است.

منبع: الجزیره