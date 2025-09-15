نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران امروز ۲۴ شهریور ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد. این نمایشگاه با همکاری دستگاه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌‌ای کشور و با هدف روایت مستند، تصویری و هنرمندانه از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیتی و آمریکا علیه ایران برپا شده است.

عکس، رسانه‌ای مستقل برای ارسال پیام

سپس داوود عامری دبیر کل مجمع صلح جهانی اسلام بیان کرد: امروز افتخار دارم در محضر تعدادی از نخبگان و فرهیختگان کشور باشم و نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران را افتتاح کنیم.

وی ادامه‌داد: امروز جنگ روایت‌‌ها می‌تواند تعیین کننده پیروزی باشد و جای حق و باطل را جابه‌جا کند. لذا ایجاد فناوری‌هایی برای خلق روایت‌های جدید در جهان از موضوعاتی است که باید به آن بپردازیم. همچنین تجربه‌های مختلف در حوادث مختلف به ما نشان داده است که عکس می‌تواند نوعی رسانه مستقل برای انتقال پیام به جهان باشد. لذا تلاش کردیم با هنرمندان و دستگاه های فعال، بخشی از عکس‌‌هایی که می‌تواند وفاق ملی کشور ایران را نشان‌دهد در این نمایشگاه دور هم جمع‌کنیم.

وی افزود: ما برای رسیدن به این هدف با همکاری دیگر نهادها در قریب به ۴۰ کشور این نمایشگاه را برگزار خواهیم کرد. تاکنون نزدیک به ۱۸ سازمان مردم نهاد اعلام آمادگی کرده اند تا این آثار هنری در مکان‌های مختلف به نمایش گذاشته شود. همچنین استان‌های دیگر کشورمان برای به تصویر کشیدن این همبستگی اعلام آمادگی کرده‌اند.

نیازمند یک روایت درست و مستند هستیم

سپس بهنام زنگاری دبیر اجرایی نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران گفت: فکر می‌کنم این نمایشگاه تجربه جذابی است. بیش از دو هزار اثر جمع‌آوری شد و طیف وسیعی از عکاسان آثار خود را برایمان ارسال کردند. فکر می‌کنم قدم زدن در نمایشگاه این تنوع را به ما نشان می‌دهد. از سویی همگرایی، همت و رشادت مردم و مسئولین را می‌توان در عکس‌های گوناگون مشاهده کرد و امیدوارم مسئولیتمان را در حد توان انجام‌داده باشیم.

وی افزود: برای آشنایی هرچه بهتر شهروندان بیش از هرچیزی نیازمند یک روایت درست و مستند هستیم. لذا جامعه ما نیاز دارد آنچه که در جنگ ۱۲ روز بر ملت گذشت نشان داده شود.

خسرو پناه: هیچ وقت دنبال جنگ نبودیم

سپس خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: بیش از دو هزار عکس به نمایشگاه ارسال شد. از فرهنگستان هنر و موسسه صبا و همه عزیزانی که در این رویداد فعالیت داشتند، کمال تشکر را دارم.

وی با اشاره به اهمیت جنگ شناختی گفت: در جنگ شناختی یکی از موارد مهم جنگ، روایت‌ها است. این جنگ ۱۲ روزه مصداقی از جنگ روانشناختی است، شناختی که درباره بینش، منش و نگرش است.

وی ادامه داد: دشمن در تهاجم فرهنگی از طریق جنگ روایت‌ها قصد دارد، شناخت نوجوان و جوان را تغییر دهد. ما در این جنگ دیدیم که به کودکان دو ماهه و پیر و جوان رحمی نداشتند. لذا برای ترور یک شخصیت ۴۰ الی ۵۰ نفر از مردم را به شهادت رساندند؛ لذا جنگ شناختی فقط ذهن جوان و نوجوان نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: جنگ شناختی با کودک و نوجوان هم سرو کار دارد و باور مردم را از بین می‌برد. در این جنگ شناختی، تهاجمی و جنگ روایت‌ها دو امر وجود دارد. اینکه چهره واقعی دشمن را نشان دهیم. کسانی که دم از حقوق بشر و نهاد‌های بین‌المللی می‌زنند، از کشورهای مختلف پول و حق اشتراک می‌گیرند تا کور، کر و لال دربرابر این جنایات باشند. عامل ابتدایی این جنگ آژانس هسته‌ای بود و در کتاب‌های درسی باید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر ذکر شود.

وی ادامه داد: چهره دیگر، چهره مردم قهرمان و مبارز ایران است، همه اقشار، ایران همدل را درست کردند و دست به دست هم ایستادند و مقاومت کردند. همچنین ایستادگی مردم در مقابل رژیم صهیونیستی باعث عقب نشینی آن‌ها شد، اما بعضی از مطالب گفته نشد و امکان گفتن هم ندارد.

خسرو پناه تاکید کرد: جهانیان جنایات صهیونیستی و آمریکا، دشمن قسم خورده ایران را دیده‌اند، اما الان یک سری بیانیه می‌دهند، بیانیه‌هایی پیرامون اینکه آمریکا و اسرائیل بیایید و کشور برای آن‌ها باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: امروزه جنگ‌ها، جنگ فناوری است و رزمنده ما باید دانشمند هوش مصنوعی باشد. ما در آینده با جنگ کوانتومی همراه هستیم. در این جنگ تحمیلی دانشمندان گمنام نقش مهمی داشتند، رزمندگانی که با دست و پای گچ گرفته می‌دانستند دراین عملیات پودر می‌شوند.

وی با تاکید گفت: در کنار همه این موارد حضور رهبری بود که ایشان با اقدار و شجاعت آمد و به صهیونیست‌ها فرمود: پایان جنگ دست شما نخواهد بود. لذا این امر به ملت ایران همدلی داد و وفاق ملی شکل گرفت. اگر ما چهره خون‌آشام دشمن و چهره اقتدار ملت را نشان دهیم قطعا حافظه تاریخی را ثبت می‌کند. البته ما هیچ وقت دنبال جنگ نبودیم، اما هرکسی که بخواهد به ایران ما تجاوز کند، با اقتدار جلوی آن می‌ایستیم. همچنین باید نقش کم نظیر دولت را فراموش نکنیم.