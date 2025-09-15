مدیر انرژی و کربن و شرکت ملی گاز ایران گفت:از سال گذشته تاکنون به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان گواهی صرفه‌جویی انرژی منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی اصغر رجبی  مدیر انرژی و کربن و شرکت ملی گاز ایران، در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام در قالب نفت گاز برق گازوئیل بنزین و سایر حامله‌های انرژی در کشور تولید می‌شود. 

وی گفت: از این ۹ میلیون معادل بشکه نفت خام ۵ میلیون بشکه در قالب مصرف برق گاز گازوئیل و بنزین استفاده می‌شود و ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام به عنوان صادرات و متاسفانه ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی هدر می‌رود. 

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز با بیان اینکه اگر این ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام که هدر می‌رود ضرب در ۳۶۵ روز و ضربدر میانگین قیمت نفت کنیم سالانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود افزود: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۴۶ جدول ۱۰ دولت موظف است تا پایان برنامه هفتم توسعه موظف است معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام که هدر می‌رود را بچرخه برگرداند. 

مدیر انرژی و کربن شرکت گاز ياد آورشد:اگر بخواهیم این دو میلیون باشه معادل نفت خام که در روز انرژی هدر می‌رود را تبدیل به گاز طبیعی کنیم روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز یعنی معادل تولید ۸ فاز گاز عسلویه است که باید تا پایان برنامه هفتم به چرخه تولید برگردد. 

رجبی  با بیان اینکه  ما می‌خواهیم تغییر پارادایم دهیم و از اول خط یعنی فشار بر افزایش تولید در آخر خط یعنی مدیریت مصرف تغییر دهیم گفت: ما در کشور ۲۱ هزار مشترک برای مرغداری‌ها داریم که ۵۸ هزار سالن مرغداری داریم ۳۳ درصد آنها در استان‌های شمالی یعنی مازندران گیلان و گلستان قرار دارند که در انتهای خط انتقال گاز قرار دارند و مصرف مرغداری‌ها در کشور ۲.۴ میلیارد متر مکعب گاز در سال است. 

رجوی با بیان اینکه دمای آسایش واحد مرغداری ۴۲ درجه است گفت: متاسفانه در سالن‌ها بعد از اینکه دما افزایش پیدا می‌کند به خاطر افزایش سطح آمونیاک ناشی از فضله مرغ درهای مرغداری را باز می‌کنند تا اکسیژن جایگزین شود و این باعث می‌شود هم گاز هدر برود و هم مصرف دان مرغ افزایش پیدا کند. 

به گفته رجبی اگر سنسور اکسیژن و دامپرهای تعویض هوا در مرغداری‌ها باشد به میزان زیادی هم در مصرف گاز و هم در مصرف دان مرغ صرفه‌جویی می‌شود.

رجبی گفت: سالانه ۶۵ میلیون تن آجر تولید می‌کنیم که ۷۰ درصد آن سنتی است و به مدت ۴ روز گاز را مصرف می‌کنند و در نهایت آجرهای پایین کوره ذوب می‌شود و آجرهای بالا خام می‌مانند. 

مدیر انرژی و کربن شرکت گاز همچنین گفت: قیمت گاز در بورس انرژی هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومان است حالی که گازی که به خانه‌ها تحویل می‌دهیم هر متر مکعب ۲۰۰ تومان و گازی که به صنعت می‌دهیم حدود ۸ تا ۹ هزار تومان گازی که به پتروشیمی‌ها می‌دهیم ۵۰۰ تومان و در ورس انرژی هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومان قیمت گذاری می‌شود. 

رجبی ياد آور شد: در گذشته اعلام می‌شد که یک هندوانه که ۲ لیتر آب دارد برای تولید آن ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود و در واقع ۱۸۰ لیتر آب مجازی از طریق صادرات هندوانه از کشور خارج می‌شد اما در گلخانه‌ها برای صرفه‌جویی آب میزان گاز زیادی مصرف شد و حال حاضر گاز مجازی به عنوان صادرات فلفل و یا سایر محصولات گلخانه‌ای از کشور صادر می‌شود.

رجبی گفت: از سال گذشته تاکنون به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان گواهی صرفه‌جویی انرژی منتشر کردیم. این گواهی ناشی از تفاوت قیمت بین گاز ۶۹ تومانی تا گاز ۲۰۰ تومانی خانه‌ها تا گاز هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومانی در بورس انرژی صادر شده است. 

وی تاکید کرد :عمده مشکلات ما مربوط به تحریم نیست بلکه مربوط به بی مدیریتی و عدم رعایت مصرف بهینه است.

برچسب ها: انرژی ، صرفه جویی
خبرهای مرتبط
نیاز به ۱۶۰ میلیون مترمکعب خوراک تا پایان برنامه هفتم
صرفه جویی سه میلیون دلاری در هزینه های انتقال گاز
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی