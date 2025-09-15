باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهوری مصر، در اجلاس فوقالعاده سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه با اشاره به آخرین تحولات منطقه، بر مواضع قاطع قاهره در دفاع از حاکمیت ملی کشورها تأکید نمود.
السیسی با توصیف اقدامات اخیر علیه قطر را نقض مطلق موازین حقوق بینالملل و رویهای خطرناک ارزیابی کرد و هشدار داد: رفتارهای تخطیگرایانه و غیرمسئولانه موجب تعمیق اختلافات و دامنزدن به ناپایداری در منطقه خواهد شد.
او بر ضرورت دستیابی به درکی مشترک برای تأمین امنیت جمعی و همکاریهای منطقهای، لزوم احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنان، به رسمیتشناسی حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی، مخالفت قاطع با هرگونه طرح کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمینهای خود و ضرورت پرهیز از هدفگیری غیرنظامیان و رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی تاکید کرد.
رئیسجمهوری مصر در پایان با تأکید بر اینکه هیچگونه تعدی به حریم حاکمیت کشورهای منطقه را برنخواهیم تافت، بر ضرورت ایجاد چارچوب مشورتی عربی-اسلامی برای مقابله با چالشهای پیشرو تصریح نمود.
منبع: الجزیره