سخنگوی وزارت خارجه درباره تاثیرات نشست‌هایی مانند «اجلاس دوحه» بر تحولات آینده منطقه غرب آسیا گفت: طبیعی است که افکار عمومی منطقه و جهان منتظر مجموعه‌ای از گام‌های عملی باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه که همراه هیات جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در «نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب» در دوحه، پایتخت قطر به سر می‌برد، در گفت و گو با خبرنگار «صدا و سیما» درباره دستور کارهای نشست دوحه گفت: اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی با برگزاری اجلاس وزرا آغاز شد. روز یکشنبه ۲۳ شهریور این اجلاس در سطح وزرا برگزار و بحث‌های مهمی در آن مطرح شد. نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، به عنوان میزبان و رئیس نشست، مواضع کشورشان را بیان کردند و تاکید کردند که حمله رژیم صهیونیستی به قطر اقدامی بی‌سابقه و بسیار خطرناک است که با همه موازین و قواعد حقوق بین‌الملل مغایرت دارد.

وی با اشاره به سخنرانی برخی وزرای خارجه در نشست روز یکشنبه افزود: در جریان این نشست، متن پیش‌نویس بیانیه اجلاس توزیع شد. این نشست فرصتی بود برای دیدارهای دوجانبه وزیر امور خارجه با همتایان خود. گفتگوهایی با وزیران امور خارجه پاکستان، لبنان، سومالی، مصر و چند نفر دیگر انجام شد که در آن‌ها علاوه بر بحث درباره روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با این کشورها، درباره تحولات منطقه نیز تبادل نظر صورت گرفت.

بقائی ادامه داد: از میان تحولات منطقه، مهم‌ترین موضوع، ادامه نسل‌کشی در غزه و ضرورت اقدام عاجل در سطح منطقه و بین‌المللی برای توقف نسل‌کشی و کمک به مردم مظلوم فلسطین است.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به زمان برگزاری این نشست در کمتر از یک هفته پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر، خاطر نشان کرد: تعداد زیادی از کشورهای اسلامی در سطح رئیس‌جمهور و رئیس دولت در این نشست شرکت کردند. خود این موضوع معنادار است؛ چرا که کشورهای اسلامی و منطقه به‌صورت جدی خطر را درک کرده‌اند و متوجه هستند که در صورت عدم اقدام جدی از سوی کشورهای اسلامی و منطقه برای مهار سیطره‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی، این حوادث ممکن است برای هر کشوری و در هر بخشی از منطقه تکرار شود. این نشست می‌تواند یک نقطه عطف در تلاش دسته‌جمعی کشورهای منطقه و اسلامی برای صیانت از امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا باشد.

بقائی درباره تأثیرات نشست‌هایی مانند اجلاس دوحه بر تحولات آینده منطقه هم گفت: این مسئله بستگی به این دارد که کشورهای اسلامی و منطقه چگونه اقدام کنند. ما دو سال است که شاهد یک نسل‌کشی وحشتناک و بی‌سابقه در فلسطین اشغالی هستیم. علیرغم نشست‌های مختلف در سطح بین‌المللی و در سطح کشورهای اسلامی، اقدامی که عملاً این جنایات را متوقف کند، متأسفانه شاهد نبوده‌ایم. بنابراین طبیعی است که افکار عمومی منطقه و جهان منتظر مجموعه‌ای از گام‌های عملی باشند. شاید اولین آن‌ها، دست‌کم تعلیق روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی باشد. این حداقل انتظاری است که وجود دارد.

