رئیس‌جمهوری ترکیه در نشست فوق‌العاده کشور‌های عربی و اسلامی، با تأکید بر لزوم اقدامات عملی، خواستار اعمال فشار‌های اقتصادی بر اسرائیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در اجلاس فوق‌العاده سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه، با محکومیت تجاوز اخیر به قطر، خواستار اتخاذ تصمیمات قاطع و تبدیل آن به بیانیه‌ای مکتوب برای جهانیان شد.

اردوغان در سخنان خود هشدار داد: «تجاوز فزاینده اسرائیل به تهدیدی مستقیم علیه منطقه تبدیل شده است.»

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن قطر به عنوان میانجی صلح، افزود: «روشن شده که دولت نتانیاهو به دنبال تداوم کشتار بیشتر علیه مردم فلسطین و سوق دادن منطقه به سوی هرج‌ومرج است.»

او بر  لزوم تحویل مقامات اسرائیلی به سازوکار‌های حقوق بین‌الملل برای محاکمه عادلانه، ضرورت دستیابی به خودکفایی در زمینه‌های توسعه‌ای و تشدید همکاری‌ها، تأکید بر اعمال فشار‌های اقتصادی بر اسرائیل با استناد به موفقیت‌های تجربی گذشته، لزوم توسعه سازوکار‌های همکاری مشترک میان کشور‌های اسلامی و رد کامل کوچاندن اجباری فلسطینیان، نسل‌کشی و تقسیم‌بندی آنان تاکید کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رئیس جمهور ترکیه ، نشست قطر
خبرهای مرتبط
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
ابوالغیط: سکوت در برابر جنایات اسرائیل باید پایان یابد
استاد دانشگاه قطر:
جهان عرب باید اولویت‌های خود در برابر اسرائیل را بازبینی کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیپلماسی آهنین: تفاهم ایران از موضع اقتدار 
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
غزه در لبه پرتگاه: رقص دیوانگی صهیونیسم بر ویرانه‌های انسانیت
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
انفجار یک شی ناشناس و مرموز در آسمان چین
اسرائیل بزرگ؛ فانتزی صهیونیسم و کابوس خاورمیانه
تعلیق یک پزشک انگلیسی به دلیل ابراز همبستگی با مردم فلسطین
استراتژی مشترک آمریکا و اسرائیل: جنگ دائمی و حذف رقبا
آخرین اخبار
فراخوان جهانی ۸۴ سازمان بشردوستانه برای تحریم اقتصادی شهرک‌های اسرائیلی
لبنان شرط صلح با اسرائیل را پذیرش ابتکار صلح عربی دانست
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
اردوغان: اعمال فشار‌های اقتصادی بر اسرائیل ضروری است
السیسی: نقض حاکمیت قطر نقض مطلق حقوق بین‌الملل است
نخست‌وزیر عراق: امنیت کشورهای عربی قابل مذاکره نیست
پادشاه اردن: وحدت عربی و اسلامی برای پاسخ به اسرائیل ضروری است
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی: شورای امنیت اسرائیل را پاسخگو کند
ابوالغیط: سکوت در برابر جنایات اسرائیل باید پایان یابد
جهان عرب باید اولویت‌های خود در برابر اسرائیل را بازبینی کند
آکادمی نظامی انگلیس از ثبت‌نام دانشجویان اسرائیلی خودداری می‌کند
سانچز: اسرائیل باید از رقابت‌های ورزشی محروم شود
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
چین، واشنگتن را به «قلدری» در اعمال تعرفه بر خرید نفت روسیه متهم کرد
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
کرملین: ناتو عملا با روسیه درگیر است
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟
روبیو احتمالاً پس از سفر به اسرائیل به قطر می‌رود
روسیه کنترل یک شهرک در منطقه زاپوریژیا را به دست گرفت
شورای حقوق بشر سازمان ملل حمله اسرائیل به قطر را مورد بحث قرار می‌دهد
گزارش نیویورک تایمز از فاجعه‌ای که اسرائیل با گرسنگی سر کودکان غزه می‌آورد
انفجار یک شی ناشناس و مرموز در آسمان چین
عراق: اردوگاه الهول بمب ساعتی است
پکن: در صورت اعمال تعرفه از سوی کشور‌های ناتو چین قاطعانه پاسخ خواهد داد
اعتراف رئیس ستاد ارتش اسرائیل به شکست ناپذیری حماس
سامانه موشکی تایفون آمریکا در ژاپن رقابت تسلیحاتی در آسیا را تشدید می‌کند
پکن به آمریکا: دست دردسرساز خود را از دریای چین جنوبی کوتاه کنید
حمایت «خاویر باردم» از فلسطین در مراسم اهدای جوایز امی