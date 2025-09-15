باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در اجلاس فوقالعاده سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه، با محکومیت تجاوز اخیر به قطر، خواستار اتخاذ تصمیمات قاطع و تبدیل آن به بیانیهای مکتوب برای جهانیان شد.
اردوغان در سخنان خود هشدار داد: «تجاوز فزاینده اسرائیل به تهدیدی مستقیم علیه منطقه تبدیل شده است.»
وی با اشاره به هدف قرار گرفتن قطر به عنوان میانجی صلح، افزود: «روشن شده که دولت نتانیاهو به دنبال تداوم کشتار بیشتر علیه مردم فلسطین و سوق دادن منطقه به سوی هرجومرج است.»
او بر لزوم تحویل مقامات اسرائیلی به سازوکارهای حقوق بینالملل برای محاکمه عادلانه، ضرورت دستیابی به خودکفایی در زمینههای توسعهای و تشدید همکاریها، تأکید بر اعمال فشارهای اقتصادی بر اسرائیل با استناد به موفقیتهای تجربی گذشته، لزوم توسعه سازوکارهای همکاری مشترک میان کشورهای اسلامی و رد کامل کوچاندن اجباری فلسطینیان، نسلکشی و تقسیمبندی آنان تاکید کرد.
