باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا بخارایی، دبیرکل فدراسیون اسکیت ایران، در حاشیه رقابت‌های جهانی اسکیت با سرگئی ذویکوف، رئیس فدراسیون اسکیت روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد و دو طرف بر توسعه همکاری‌های مشترک و آغاز فصل تازه‌ای از روابط بین‌المللی تأکید کردند.

در این دیدار محورهایی همچون برگزاری اردوهای مشترک، تبادل تجربیات فنی و برنامه‌ریزی برای رشد و ارتقای رشته‌های مختلف اسکیت میان ایران و روسیه مورد بررسی قرار گرفت.

سرگئی ذویکوف رئیس فدراسیون اسکیت روسیه، با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات کشورش، همکاری مشترک با ایران را فرصتی ارزشمند برای تبادل بیشتر در این رشته ورزشی دانست.

از طرف دیگر به واسطه حضور قدرتمند نمایندگان ایران در رشته اسکیت اینلاین فری استایل در رقابت‌های جهانی و آسیایی رئیس فدراسیون اسکیت روسیه از فدراسیون ایران درخواست کرد تا بتوانند از تجربیات و کمک‌های همتای ایرانی خود در جهت رشد و توسعه بیشتر استفاده کنند.

بخارایی نیز این نشست را «گامی مهم برای حضور پررنگ‌تر اسکیت ایران در عرصه‌های جهانی» توصیف و ابراز امیدواری کرد توافق‌های اولیه با روسیه زمینه ارتقای سطح فنی ورزشکاران ایرانی و حضور گسترده‌تر در میادین جهانی را فراهم کند.