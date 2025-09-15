باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در اجلاس فوقالعاده سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه، با محکومیت تجاوز اخیر به قطر، از جامعه بینالمللی خواستار انجام مسئولیتهای خود در قبال اقدامات اسرائیل شد.
عباس در سخنان خود با تقدیر از تلاشهای مصر و قطر برای توقف درگیری در غزه، اظهار داشت: «با توجه به تجاوز مستمر اسرائیل، دولت راست افراطی این رژیم نمیتواند شریکی برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه باشد.»
او بر واکنش جامعه بینالمللی، برقراری امنیت و ثبات در منطقه، متوقف کردن خشونتها، توقف جابهجایی اجباری فلسطینیان و پایان اشغالگری، و محکومیت حمله به دوحه و ابراز همبستگی با حاکمیت و مردم قطر تاکید کرد.
عباس در پایان بر ضرورت توقف فوری خشونتها و حمایت از حقوق قانونی ملت فلسطین تأکید کرد. این نشست در پی حمله هوایی اخیر به منطقهای در دوحه تشکیل شده است.
منبع: الجزیره