نخستین روبات وکیل ایران با عنوان «روبولگال» با حضور جمعی از مسئولان قضایی و وکلا رونمایی شد؛ فناوری که به گفته طراحان آن در گام نخست می‌توان از آن به منظور ارائه مشاوره حقوقی به مردم بهره‌گیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین روبات وکیل ایران با عنوان «روبولگال» که توسط دو فعال عرصه نوآوری و فناوری کشورمان طراحی شده است، عصر امروز دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان قضایی و وکلا در محل هتل پارسیان استقلال رونمایی شد.

محمد واحدی از طراحان روبات وکیل ایرانی روبولگال در این مراسم در تشریح چگونگی کارکرد این روبات با بیان اینکه، این فناوری با بهره مندی از هوش مصنوعی قرار است کار یک وکیل و مشاور را برای کاربر انجام دهد افزود:این سامانه طبیعتا در فاز توسعه نیز می‌تواند کمک دستیار وکلا و همچنین قضات برای امر قضاوت مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه، طبق برنامه ریزی صفحه اول سامانه روبولگال ساده طراحی شده است، دلیل این طراحی ساده را استفاده همه کاربران در هر سطحی از دانش حقوقی حتی افراد فاقد سواد حقوقی از این فناوری اعلام کرد.

این فعال حوزه نوآوری در ادامه در خصوص تفاوت این سامانه با هوش مصنوعی اظهارکرد: تفاوت این دو در بازآموزی بر اساس مباحث حقوقی ایران است به طوری که در برخی حوزه‌ها این بازآموزی کامل‌تر از سایر حوزه‌ها است و نحوه بازآموزی نیز بر می‌گردد به اینکه یک سری پرونده‌ها و سوالات مشابه وجود دارد و اینها از سامانه‌های موجود جمع آوری شده است.

واحدی افزود: کاربران بسته به مشکل خود در محاکم قضایی می‌توانند به آیکون‌های مختلف طراحی شده مراجعه و در طول دو دقیقه سوال خود را برای روبات روبولگال ضبط و یا تایپ کرده و پاسخ خود را دریافت و حتی اسکن و اگر فایل داشته باشند می‌توانند آن را بواسطه یک فلش در این سامانه آپلود کنند. البته این هم به شرطی است اجازه ورود این روبات‌ها از سوی مراجع قضایی صادر شود.

وی با بیان اینکه، متاسفانه نگاه بیشتر دستگاه‌های دولتی به تکنولوژی، نگاه بسته‌ای است در عین حال گفت: البته درگام نخست می‌توان از این فناوری به منظور ارائه مشاوره به مردم بهره گیری کرد و این بسیار کار مراجعین به محاکم قضایی را تسهیل خواهد کرد.

