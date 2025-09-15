مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز (۲۴ شهریور ۱۴۰۴) زابل را درنوردید و گرد و غبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۱۲۰۰ متر کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محسن حیدری گفت: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۷۰۰ متر کاهش یافت.

 محسن حیدری افزود: تا صبح چهارشنبه در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد احتمال وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. در همین مدت، در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان نیز وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با افزایش غبار انتظار می‌رود.

‌ حیدری توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود. همچنین در تردد‌های جاده‌ای احتیاط شود، گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی محافظت شوند و از فعالیت در ارتفاعات پرهیز گردد.

منبع روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: طوفان شن ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
وزش باد و گردوخاک در کرمان
طوفان شن در شرق کرمان
وزش باد و گردوخاک در شرق کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناکامی قاچاقچیان سوخت در دریای عمان/ ۱۶ قاچاقچی دستگیر شدند
برنامه‌ریزی برای پایداری گاز سیستان‌وبلوچستان در زمستان
آغاز جشن عاطفه‌ها با شعار «آینده‌ساز باشیم» در سیستان و بلوچستان
برای دومین روز متوالی، سرعت طوفان در سیستان از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت
آخرین اخبار
برای دومین روز متوالی، سرعت طوفان در سیستان از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت
آغاز جشن عاطفه‌ها با شعار «آینده‌ساز باشیم» در سیستان و بلوچستان
ناکامی قاچاقچیان سوخت در دریای عمان/ ۱۶ قاچاقچی دستگیر شدند
برنامه‌ریزی برای پایداری گاز سیستان‌وبلوچستان در زمستان