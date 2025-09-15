برای دومین روز متوالی، سرعت طوفان در سیستان از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۷۰۰ متر کاهش یافت.

محسن حیدری افزود: تا صبح چهارشنبه در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد احتمال وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. در همین مدت، در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان نیز وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با افزایش غبار انتظار می‌رود.

‌ حیدری توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود. همچنین در تردد‌های جاده‌ای احتیاط شود، گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی محافظت شوند و از فعالیت در ارتفاعات پرهیز گردد.

منبع روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان