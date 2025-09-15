تیم‌های کوبا، ترکیه، آلمان، کانادا، بلغارستان، هلند، آمریکا و لهستان در چهارمین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان مقابل حریفان خود پیروز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ تا ۲۷ شهریور در فیلیپین پیگیری می‌شود و ۳۲ تیم شرکت کننده در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت می‌کنند.

با کسب این نتایج تیم‌های ترکیه و کانادا از گروه G، بلغارستان از گروه E و هلند و لهستان از گروه B صعودشان به مرحله حذفی و ۱۶ تیم برتر قطعی شده است. از سوی دیگر تیم‌های ژاپن، لیبی، شیلی، کلمبیا، رومانی و قطر دیگر امیدی برای صعود ندارند.

در چهارمین روز این رقابت‌ها هشت دیدار برگزار شد و تیم‌های کوبا، ترکیه، آلمان، کانادا، بلغارستان، هلند، آمریکا و لهستان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

دوشنبه ۲۳ شهریور

کوبا ۳ – کلمبیا صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰)

ترکیه ۳ – لیبی یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۶)

آلمان ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱)

ژاپن صفر – کانادا ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

اسلوونی ۲ – بلغارستان ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۴ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۳ و ۱۳ بر ۱۵)

هلند ۳ – رومانی صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۶ بر ۲۴)

آمریکا ۳ – پرتغال صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۷)

لهستان – قطر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۹)

برنامه پنجمین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است که تیم ملی ایران به مصاف تونس می‌رود:

سه‌شنبه ۲۵ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – جمهوری چک

ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – کره جنوبی

ساعت ۰۹:۰۰ ایران – تونس

ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – الجزایر

ساعت ۱۳:۰۰ فیلیپین – مصر

ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – فنلاند

ساعت ۱۶:۳۰ صربستان – چین

ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – بلژیک

