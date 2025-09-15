باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ائتلاف متشکل از ۸۴ سازمان بشردوستانه و حقوق بشری از کشورها خواسته است که پس از حکم ماه ژوئیه دادگاه بینالمللی کیفری که اشغال اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد، تجارت با شهرکهای اسرائیلی را ممنوع کنند.
طبق این گزارش، شهرکهای اسرائیلی اکنون بیش از ۴۲ درصد از اراضی کرانه باختری را که از جوامع فلسطینی مصادره شده است، در اختیار دارند. این گزارش میافزاید که اشغال توسط اسرائیل و شهرکنشینان، اقتصاد فلسطین را ویران کرده و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، حدود ۵۰ میلیارد دلار هزینه داشته است، در حالی که اسرائیل از طریق معافیتهای مالیاتی و کمکهای مالی، یارانههای سخاوتمندانهای به مشاغل شهرکنشینان ارائه میدهد.
این گزارش میگوید که سیاستهای فعلی برچسبگذاری اروپا شکست خورده است و اتحادیه اروپا ۱۵ برابر بیشتر از تولیدکنندگان فلسطینی، از تولیدات شهرکهای صهیونیستی کالا وارد میکند، که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند.
این گزارش همچنین شرکتهای بزرگ اروپایی فعال در شهرکسازیها را شناسایی کرد: JCB، که تجهیزات ساختمانی مورد استفاده برای تخریب خانههای فلسطینیان را تولید میکند؛ زیمنس که خدمات ریلی به شهرکها ارائه میدهد؛ کارفور که فروشگاههایی را در سرزمینهای اشغالی اداره میکند؛ و بانکهایی مانند بارکلیز که میلیاردها دلار تأمین مالی میکنند.
