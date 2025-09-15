باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مروری بر موج توقف صادرات سلاح به اسرائیل از اروپا تا آمریکای لاتین + فیلم

با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی، کشور‌ها تدریجا تحریم تسلیحاتی رژیم را اجرا کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی با تداوم جنایاتش در غزه و فشار حامیان فلسطین بر دولت های اروپایی، با تحریم های تسلیحاتی مواجه شده است.

