باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده نماینده مجلس خبرگان رهبری در مراسم گرامیداشت شهید آیت الله مدنی در آذرشهر با بیان اینکه شهید آیت الله مدنی یک شخصیت دینی - سیاسی و روحانی مبارز برخواسته از آذرشهر بود، گفت: رویکرد تبیینی و مبارزات انقلابی آیت الله مدنی الهام گرفته از سیره نبوی و ائمه اطهار بود و در راه ترویج اسلام و پیاده کردن اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی جان و مال خویش را فدا کرد.

وی افزود: مردمی بودن، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری یکی از خصوصیات بارز ایت الله مدنی بود و کار‌های عام المنفعه زیادی در نقاط مختلف کشور از وی به یادگار مانده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت تبیین و ترویج اندیشه‌های شهید ایت الله مدنی در جامعه تاکید وکرد و گفت: شهید آیت الله مدنی مبارز نستوه و ذوب در ولایت بود و در عصر حاضر همه ما رسالت و تکلیف بسیار سنگینی در ترویج و تبیین سیره و سلوک مجاهدانه آیت الله مدنی و صیانت از ارزش‌های والای ایرانی اسلامی و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم.