"رسول ضیایی" با کسب تمام آرا (۹ رای از ۹ رای ماخوذه) در مجمع انتخابات هیات روئینگ کردستان، برای چهار سال به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- مجمع انتخابات رئیس هیات روئینگ کردستان عصر دوشنبه با حضور «محسن شادی» رییس فدراسیون در سنندج برگزار و «رسول ضیایی» با کسب تمام آرا ماخوذه به سمت ریاست هیات روئینگ کردستان انتخاب شد.
رئیس فدراسیون روئینگ در این مجمع اظهار کرد: این فدراسیون تازه تاسیس و ریشه دار، با حضور در المپیک و رقابتهای بین المللی توانسته با مدالآوری افتخارآفرین باشد.
محسن شادی افزود: پیش بینی کردیم که این رشته هشت مدال در المپیک کسب کند و امیدواریم قطعا طلا داشته باشیم.
وی ادامه داد: با وجود کمبود امکانات و ورزشکار وضعیت این رشته ورزشی، فعلا مناسب است و با توجه به زیرساختها در چند سال اخیر پیشرفتهای خوبی داشتیم.
رئیس فدراسیون روئینگ با بیان اینکه ۱۶ هیات در استانها با توجه به شرایط آبی به عنوان هیات فعال انتخاب شده است، افزود: از نظر امکانات ضعیف هستیم و با توجه به تحریمها امکان خرید تجهیزات با مشکل مواجه است.
شادی تاکید کرد: برخی استانها امکانات خوبی دارند ولی به خوبی از امکانات در دسترس، استفاده نمیکنند و برای همین باید قدر داشتهها را بدانیم و از موجودی خود مراقبت کنیم تا آسیب نبینیم.
وی بر لزوم استعدادیابی توسط هیات استانها تاکید کرد و گفت: هر هیاتی که پنج دختر و پنج پسر معرفی کند، شرایط خوبی در اردوهای تیم ملی فراهم شده است تا در کنار دعوت شدگان استعدادهای برتر نیز امکان حضور در اردو را داشته باشند.
رئیس فدراسیون روئینگ با بیان اینکه کردستان به ویژه مریوان میتواند قطب قایقرانی و روئینگ کشور باشد، ادامه داد: این پتانسیل در کردستان وجود دارد که در سطح تیم ملی و آسیا حرف برای گفتن داشته باشد و تاکنون نیز ورزشکاران رشتههای آبی کردستان توانستهاند برای کشورمان مدال آوری کنند.
ظرفیت بالای کردستان برای توسعه ورزشهای آبی
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان هم در این مجمع اظهار کرد: ظرفیتهای کردستان در زمینه منابع آبی بستر مناسبی برای توسعه ورزشهای آبی است.
فرزاد خاکی با اشاره به اینکه دورههای مربیگری و آموزشی برای این رشته ورزشی در استان راهاندازی میشود، افزود: کمیته حمایت از ورزشکاران، داوران و مربیانی که در رقابتهای آسیایی و المپیک ۲۰۲۸ حضور یابند، راه اندازی شده است و در رشته روئینگ ما این ظرفیت را داریم.
روئینگ یا یا پاروزنی با قایق، نوعی قایقرانی و یک رشتهٔ ورزشی است که در آن ورزشکاران بر روی یک قایق با استفاده از پارو در رودخانه، دریاچه یا دریا به رقابت با یکدیگر میپردازند. در این رشته قایقرانان رو به عقب در قایق نشسته و با استفاده از دو پارو که با گیره به قایق چسبیده است، قایق خود را به سمت جلو هدایت میکنند.