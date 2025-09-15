سرمربی تراکتور درخصوص بازی کردن بیرانوند در بازی مقابل الاهلی گفت: محرومیت او تعلیق شده و درباره بازی‌کردن این بازیکن فردا تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری پیش از بازی با الاهلی امارات در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: رقابت‌های جدید از فردا آغاز می‌شود و امیدواریم گام اول را خوب برداریم. حریف تیمی قابل احترام با سازماندهی خوب است که در خط حمله خطرناک ظاهر می‌شود. در خصوص مهدی ترابی هنوز وضعیت مشخصی وجود ندارد، اما سایر بازیکنان آماده هستند. انتظار یک بازی خوب داریم و امیدواریم نتیجه مطلوبی رقم بخورد.

او درباره شرایط علیرضا بیرانوند افزود: محرومیت او تعلیق شده و درباره بازی‌کردن این بازیکن فردا تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

اسکوچیچ ادامه داد: با وجود زمان محدود بین دو مسابقه، شناخت خوبی از حریف به دست آوردیم. مانند هر تیمی نقاط ضعف و قوتی دارند که آنها را می‌شناسیم. تراکتور نیز برای دیدار فردا شانس‌های خود را دارد و با انگیزه به میدان خواهد رفت.

دیدار ۲ تیم فردا سه شنبه ۲۵ شهریور و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در هفته اول لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه شیخ راشد برگزار خواهد شد.

برچسب ها: دراگان اسکوچیچ ، تراکتور ، لیگ نخبگان آسیا ، علیرضا بیرانوند ، مهدی ترابی ، الاهلی امارات
