باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بهادر زمانی، بازیگر سریال «الگوریتم» درباره این سریال و نقشش که با مسائل امنیت ملی و مبارزه با تروریسم ارتباط دارد، گفت: یک شخصیت اصلی در فرآیند پلیسی قصه به اسم سرگرد کیا وجود دارد، که بنده آن را بازی می‌کنم. این سرگرد پرونده پیچیده‌ای را بر عهده می‌گیرد و به سرانجام می‌رساند.

زمانی درباره وضعیت فیلمنامه‌ها و ژانر پلیسی سریال‌های تلویزیونی گفت: با توجه به الگو‌های جا افتاده سریال‌های پلیسی - جنایی در سرتاسر دنیا، سناریو‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌ای از آنها شامل درام‌هایی است که پیش‌بینی نقش‌ها توسط مخاطب از همان آغاز، خللی در روایت ایجاد نمی‌کند و آنچه اهمیت دارد، حفظ جذابیت و کشش اثر است.

بازیگر سریال «الگوریتم» ادامه داد: ما در این سریال با ژانری مواجه‌ایم که بیننده باید لحظاتی از قصه را غافلگیر بشود. در ایران به این ژانر‌ها کمتر توجه شده است. اینکه سریالی باشد تا مخاطب را تا انتها جذب بکند، از ویژگی‌های تهیه‌کننده، کارگردان و عوامل اثر است.

وی از متمایز بودن این سریال نسبت به کار‌های پلیسی گفت و تشریح کرد: یکی از دلایلی که باعث شد فیلمنامه را قبول کنم و در پروژه باشم این بود که ما تا‌به‌حال کار پلیسی با این حجم از پیچیدگی پرونده نداشته‌ایم. از آنجایی که بنده اکثر کار‌های تلویزیونی را رصد می‌کنم، مطمئنم که تا‌به‌حال چنین مدل پرونده‌ای را در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی ندیده‌ایم. تقریباً بیش از ۵۰، ۶۰ پرونده در سریال وجود دارد، که پیچیدگی‌های بسیاری دارد و از اکنون این نوید را به تماشاچی می‌دهم که اگر قسمتی را نبیند، مراحلی از سریال را از دست خواهد داد. «الگوریتم» جزو آن دسته از سریال‌هایی نیست که اگر مخاطب دو قسمت آن را نبیند، مشکلی پیش نیاید. اصلاً اینگونه نیست و در هر قسمت کلی اطلاعات جدید وجود دارد. بنابراین، مخاطب باید تمام قسمت‌ها را دنبال کند.

زمانی در پاسخ به این سوال که ما با پرونده‌های واقعی در سریال «الگوریتم» مواجه خواهیم بود؟ بیان کرد: متاسفانه همیشه خلافکار‌ها در خلاف کردن یک قدم جلوتر از آدم‌هایی هستند که تفکر مثبت و سازنده دارند. به همین دلیل، هر زمان که ما بازسازی هر کار خلاف و اشتباهی را انجام می‌دهیم، قطعاً قبل از آن عده‌ای بودند که این کار‌ها را در داخل و خارج از کشور انجام داده‌اند. به هرحال، پایه قصه بر مبنای یک پرونده واقعی است. من تلاش کردم تلاش عزیزانی که در نیروی انتظامی زحمت کشیدند و آن فشار روانی و فیزیکی را که متحمل شدند، به تصویر بکشم.

این بازیگر در بخش دیگر گفت‌و‌گو در پاسخ به این سوال که آیا در فصل دوم سریال «سوجان» حضور خواهید داشت؟ گفت: از آنجایی من سریال «سوجان» و کارگردان کار را دوست دارم، اگر برای فصل دوم احساس کنم می‌توانم چیزی به قصه اضافه کنم، قطعاً در خدمت پروژه خواهم بود.