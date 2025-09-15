آزادکار وزن ۷۴ کشورمان با شکست مقابل حریفش از اسلواکی در کسب مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۷۴ کیلوگرم  رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی یونس امامی با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل تیموراز سالکازانوف از اسلواکی شکست خورد و از کسب مدال برنز بازماند و درجایگاه پنجم ایستاد.

یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. او در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

امامی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها راه یافت. او در این گروه با نتیجه ۱۲  بر ۱ گئورگی الباکیدزه از گرجستان را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت.

برچسب ها: یونس امامی ، کشتی آزاد ، کشتی آزاد قهرمانی جهان
