باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۷۴ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی یونس امامی با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل تیموراز سالکازانوف از اسلواکی شکست خورد و از کسب مدال برنز بازماند و درجایگاه پنجم ایستاد.

یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. او در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

امامی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها راه یافت. او در این گروه با نتیجه ۱۲ بر ۱ گئورگی الباکیدزه از گرجستان را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت.