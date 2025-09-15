باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در سفر بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس به شهرستان کازرون، مسئولان از استخر کارگران این شهرستان بازدید کردند و روند پیشرفت و مشکلات این طرح مورد بررسی قرار گرفت. سپس جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کازرون با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و مسئولان ادارات شهرستان تشکیل شد.

نیک‌مرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کازرون، اظهار کرد: مسائل اشتغال و تعاون، محور توسعه شهرستان است و ما باید با عزم جمعی و برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت‌های موجود را به فرصت‌های شغلی پایدار تبدیل کنیم. شرکت توسعه و عمران شهرستان به‌عنوان بازوی توسعه‌ای فعالیت خواهد کرد و همه طرح‌ها به‌صورت منظم بررسی و پیگیری خواهند شد.

او با تأکید بر اهمیت توسعه تعاونی‌ها، گفت: موضوع تعاونی نخل‌داران در بخش‌های خشت و کنارتخته و همچنین تعاونی چغندرکاران اهمیت ویژه‌ای دارد.

نیک مرام افزود: این تعاونی‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کشاورزان شهرستان داشته باشند.

فرماندار ویژه شهرستان کازرون ادامه داد: هدف ما این است که این تعاونی‌ها با ثبت کامل در سامانه (سامانه جامع ثبت و نظارت بر تعاونی‌ها و طرح‌های اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، ظرفیت‌های قانونی خود را فعال کنند و همه اعضای آن تحت پوشش خدمات آموزشی، مالی و بیمه‌ای قرار گیرند.

فرماندار شهرستان کازرون درباره استخر کازرون نیز گفت: بازدید امروز از استخر کارگران، نشان داد که نیاز به بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.

اختصاص اعتبار برای استخر کارگران کازرون

او تصریح کرد: بازسازی استخر ظرف یک ماه آینده آغاز خواهد شد و ۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است تا پس از ساماندهی، همکاران و جوانان شهرستان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

نیک مرام با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌های لازم از جمله انبار، تجهیزات فرآوری و بازاریابی محصولات، برای تعاونی نخل‌داران، در دستور کار قرار می‌گیرد، افزود: همچنین برای چغندرکاران، تسهیل در تأمین نهاده‌های کشاورزی و بازار فروش تضمینی محصولات مورد توجه است تا انگیزه کشاورزان برای توسعه فعالیت افزایش یابد.

او اضافه کرد: همه طرح‌های ارائه‌شده باید ظرف ۲ هفته در سامانه ثبت شوند و جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هفته اول مهرماه با حضور مسئولان برگزار خواهد شد. همچنین همکاری دستگاه‌ها برای رفع موانع قانونی و اداری ضروری است تا طرح‌ها به‌موقع اجرا شوند.

طرح‌های اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی باید به‌صورت هدفمند اجرا شوند

مختاری مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کازرون هم با اشاره به مشکلات نیروی انسانی و مراجعات زیاد به اداره، بیان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کازرون با کمبود نیروی متخصص مواجه است، اما تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، خدمت‌رسانی به مردم تسهیل شود.

او ادامه داد: مراحل ثبت تعاونی‌های نخل‌داران و چغندرکاران در سامانه ظرف ۲ هفته آینده انجام خواهد شد.

مختاری، بر اهمیت آموزش و مهارت‌آموزی برای جوانان شهرستان تأکید کرد و افزود: طرح‌های اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی باید به‌صورت هدفمند و با نظارت مستمر اجرا شوند تا تأثیر واقعی در بازار کار داشته باشند.

اشتغال پایدار؛ مهم‌ترین مطالبه مردم کازرون است

دهقان ناصرآبادی، نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مطالبه مردم شهرستان اشتغال پایدار است، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و علمی کازرون، انتظار داریم وزارت تعاون نگاه ویژه‌ای به این شهرستان داشته باشد و در حوزه تعاونی‌ها، به‌ویژه تعاونی نخل‌داران و چغندرکاران، حمایت‌های لازم صورت گیرد.

او تصریح کرد: وظیفه ما در مجلس پیگیری اعتبارات و ایجاد بستر قانونی برای رفع مشکلات است و امیدوارم با هم‌افزایی دستگاه‌ها، بخش مهمی از دغدغه‌های جوانان شهرستان برطرف شود.

بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس هم با اشاره به مشکلات بیکاری در شهرستان و استان، گفت: نرخ بیکاری استان فارس در اواخر پارسال ۶.۶ درصد بوده است و بیش از ۴۴۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی در وضعیت غیرفعال هستند.

او ادامه داد: در شهرستان کازرون جمعیت شاغل حدود ۷۳ هزار نفر و جمعیت بیکار بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ نفر است که نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به اشتغال است.

بیاری افزود: کمبود شدید نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار و ادارات، وضعیت نامناسب ساختمان اداره تعاون و استخر کارگران کازرون، و نیاز به اجرای ۷۰ طرح اشتغال و مهارت‌آموزی از جمله دغدغه‌های ماست. با این حال اجرای خانه‌های مهارت در روستا‌ها و هدایت اعتبارات به افراد آموزش‌دیده، جزو برنامه‌های اصلی وزارتخانه است.

نیک مرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون در پایان این نشست با اشاره به مهم‌ترین مصوبات، تصریح کرد: فعالیت شرکت توسعه و عمران شهرستان به‌عنوان بازوی توسعه‌ای تصویب شد و اولین جلسه کارگروه اشتغال هفته اول مهرماه برگزار خواهد شد.

او همچنین بیان کرد: تقویت نیروی انسانی و استقرار متخصصان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

نیک مرام اضافه کرد: طرح استخر ورزشی کارگران ظرف یک ماه آینده اجرایی خواهد شد و ۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است تا مورد استفاده کارکنان و جوانان شهرستان قرار گیرد.

فرماندار ویژه شهرستان کازرون افزود: تعاونی نخل‌داران خشت و کنارتخته و تعاونی چغندرکاران تصویب شد؛ مراحل ثبت سامانه ظرف ۲ هفته انجام می‌شود و همه اعضا تحت پوشش خدمات آموزشی، مالی و بیمه‌ای قرار خواهند گرفت.

او گفت: تسهیل در تأمین زیرساخت‌ها، تجهیزات فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی برای تعاونی‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، در دستور کار قرار گرفت.

نیک مرام اظهار کرد: همه طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی ارائه‌شده در جلسه هفته دوم شورای اشتغال شهرستان بررسی و نهایی خواهند شد.

او ادامه داد: همکاری با دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت مجوز‌های لازم طرح‌های حوزه بهداشت و درمان مورد تأکید قرار گرفت.

فرماندار ویژه شهرستان کازرون تأکید کرد: توسعه تعاونی‌ها و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان، کلید رفع بیکاری در شهرستان است. با پیگیری مستمر، هماهنگی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، می‌توانیم بخش مهمی از مشکلات اشتغال شهرستان را مرتفع و فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کنیم.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.