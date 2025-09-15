فرماندار ویژه کازرون می‌گوید مسائل اشتغال و تعاون، محور توسعه این شهرستان است و ما باید با برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت‌های موجود را به فرصت‌های شغلی پایدار تبدیل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در سفر بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس به شهرستان کازرون، مسئولان از استخر کارگران این شهرستان بازدید کردند و روند پیشرفت و مشکلات این طرح مورد بررسی قرار گرفت. سپس جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کازرون با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و مسئولان ادارات شهرستان تشکیل شد.

نیک‌مرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کازرون، اظهار کرد: مسائل اشتغال و تعاون، محور توسعه شهرستان است و ما باید با عزم جمعی و برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت‌های موجود را به فرصت‌های شغلی پایدار تبدیل کنیم. شرکت توسعه و عمران شهرستان به‌عنوان بازوی توسعه‌ای فعالیت خواهد کرد و همه طرح‌ها به‌صورت منظم بررسی و پیگیری خواهند شد.

او با تأکید بر اهمیت توسعه تعاونی‌ها، گفت: موضوع تعاونی نخل‌داران در بخش‌های خشت و کنارتخته و همچنین تعاونی چغندرکاران اهمیت ویژه‌ای دارد.

نیک مرام افزود: این تعاونی‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کشاورزان شهرستان داشته باشند. 

فرماندار ویژه شهرستان کازرون ادامه داد: هدف ما این است که این تعاونی‌ها با ثبت کامل در سامانه (سامانه جامع ثبت و نظارت بر تعاونی‌ها و طرح‌های اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، ظرفیت‌های قانونی خود را فعال کنند و همه اعضای آن تحت پوشش خدمات آموزشی، مالی و بیمه‌ای قرار گیرند.

فرماندار شهرستان کازرون درباره استخر کازرون نیز گفت: بازدید امروز از استخر کارگران، نشان داد که نیاز به بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.

اختصاص اعتبار برای استخر کارگران کازرون

او تصریح کرد: بازسازی استخر ظرف یک ماه آینده آغاز خواهد شد و ۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است تا پس از ساماندهی، همکاران و جوانان شهرستان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

نیک مرام با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌های لازم از جمله انبار، تجهیزات فرآوری و بازاریابی محصولات، برای تعاونی نخل‌داران، در دستور کار قرار می‌گیرد، افزود: همچنین برای چغندرکاران، تسهیل در تأمین نهاده‌های کشاورزی و بازار فروش تضمینی محصولات مورد توجه است تا انگیزه کشاورزان برای توسعه فعالیت افزایش یابد.

 او اضافه کرد: همه طرح‌های ارائه‌شده باید ظرف ۲ هفته در سامانه ثبت شوند و جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هفته اول مهرماه با حضور مسئولان برگزار خواهد شد. همچنین همکاری دستگاه‌ها برای رفع موانع قانونی و اداری ضروری است تا طرح‌ها به‌موقع اجرا شوند.

 طرح‌های اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی باید به‌صورت هدفمند اجرا شوند

مختاری مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کازرون هم با اشاره به مشکلات نیروی انسانی و مراجعات زیاد به اداره، بیان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کازرون با کمبود نیروی متخصص مواجه است، اما تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، خدمت‌رسانی به مردم تسهیل شود. 

او ادامه داد: مراحل ثبت تعاونی‌های نخل‌داران و چغندرکاران در سامانه ظرف ۲ هفته آینده انجام خواهد شد.

مختاری، بر اهمیت آموزش و مهارت‌آموزی برای جوانان شهرستان تأکید کرد و افزود: طرح‌های اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی باید به‌صورت هدفمند و با نظارت مستمر اجرا شوند تا تأثیر واقعی در بازار کار داشته باشند.

اشتغال پایدار؛ مهم‌ترین مطالبه مردم کازرون است

دهقان ناصرآبادی، نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مطالبه مردم شهرستان اشتغال پایدار است، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و علمی کازرون، انتظار داریم وزارت تعاون نگاه ویژه‌ای به این شهرستان داشته باشد و در حوزه تعاونی‌ها، به‌ویژه تعاونی نخل‌داران و چغندرکاران، حمایت‌های لازم صورت گیرد.

او تصریح کرد: وظیفه ما در مجلس پیگیری اعتبارات و ایجاد بستر قانونی برای رفع مشکلات است و امیدوارم با هم‌افزایی دستگاه‌ها، بخش مهمی از دغدغه‌های جوانان شهرستان برطرف شود.

بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس هم با اشاره به مشکلات بیکاری در شهرستان و استان، گفت: نرخ بیکاری استان فارس در اواخر پارسال ۶.۶ درصد بوده است و بیش از ۴۴۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی در وضعیت غیرفعال هستند. 

او ادامه داد: در شهرستان کازرون جمعیت شاغل حدود ۷۳ هزار نفر و جمعیت بیکار بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ نفر است که نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به اشتغال است.

بیاری افزود: کمبود شدید نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار و ادارات، وضعیت نامناسب ساختمان اداره تعاون و استخر کارگران کازرون، و نیاز به اجرای ۷۰ طرح اشتغال و مهارت‌آموزی از جمله دغدغه‌های ماست. با این حال اجرای خانه‌های مهارت در روستا‌ها و هدایت اعتبارات به افراد آموزش‌دیده، جزو برنامه‌های اصلی وزارتخانه است.

نیک مرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون در پایان این نشست با اشاره به مهم‌ترین مصوبات، تصریح کرد: فعالیت شرکت توسعه و عمران شهرستان به‌عنوان بازوی توسعه‌ای تصویب شد و اولین جلسه کارگروه اشتغال هفته اول مهرماه برگزار خواهد شد.

او همچنین بیان کرد: تقویت نیروی انسانی و استقرار متخصصان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

نیک مرام اضافه کرد: طرح استخر ورزشی کارگران ظرف یک ماه آینده اجرایی خواهد شد و ۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است تا مورد استفاده کارکنان و جوانان شهرستان قرار گیرد.

فرماندار ویژه شهرستان کازرون افزود: تعاونی نخل‌داران خشت و کنارتخته و تعاونی چغندرکاران تصویب شد؛ مراحل ثبت سامانه ظرف ۲ هفته انجام می‌شود و همه اعضا تحت پوشش خدمات آموزشی، مالی و بیمه‌ای قرار خواهند گرفت.

او گفت: تسهیل در تأمین زیرساخت‌ها، تجهیزات فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی برای تعاونی‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، در دستور کار قرار گرفت.

نیک مرام اظهار کرد: همه طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی ارائه‌شده در جلسه هفته دوم شورای اشتغال شهرستان بررسی و نهایی خواهند شد.

او ادامه داد: همکاری با دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت مجوز‌های لازم طرح‌های حوزه بهداشت و درمان مورد تأکید قرار گرفت.

فرماندار ویژه شهرستان کازرون تأکید کرد: توسعه تعاونی‌ها و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان، کلید رفع بیکاری در شهرستان است. با پیگیری مستمر، هماهنگی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، می‌توانیم بخش مهمی از مشکلات اشتغال شهرستان را مرتفع و فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کنیم.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

برچسب ها: اشتغال ، تعاون ، اشتغالزایی ، استخر
خبرهای مرتبط
دژکام:
جای خالی اقدامات نیک اندیشانه مشاوره‌ای در حوزه اشتغالزایی فارس خالی است
رفع موانع اشتغال جوانان؛ ضرورت پیشگیری از بحران اجتماعی در فارس
اشتغالزایی نیازمند ایده‌های نو/جلوگیری از انحراف تسهیلات مشاغل خانگی با مهارت افزایی ممکن است
لازمه جلوگیری از مهاجرت جوانان، ایجاد فرصت‌های شغلی و مطالعاتی است
فعالیت جزیره‌ای آفت اشتغالزایی و توسعه مشاغل خانگی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همسرکُشی و دفن او زیر خاک در اطراف شیراز
۲ فوتی در تصادف جاده جهرم - شیراز
افتتاح بخش شیمی درمانی خیرساز درمانگاه شهید مطهری شیراز
بزرگترین پرورشگاه کشور در شهر صدرا تا ۳ سال آینده افتتاح می‌شود
کاهش تصادفات فوتی در شیراز
آلودگی صوتی و حرکات نمایشی در بلوار دانشگاه داراب؛ موتورسنگین مزاحم توقیف شد
پرداخت ۳۶۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در فارس
کشف بیش از ۱۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شیراز و زرقان
کشف ۲۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در بوانات
کشف ۲۸۸ کیلوگرم تریاک در نی ریز
آخرین اخبار
مسائل اشتغال و تعاون، محور توسعه شهرستان کازرون است
پرونده تخلفات مدرسه مهر تابان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد
کشف بیش از ۱۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شیراز و زرقان
آلودگی صوتی و حرکات نمایشی در بلوار دانشگاه داراب؛ موتورسنگین مزاحم توقیف شد
کشف ۲۸۸ کیلوگرم تریاک در نی ریز
کشف ۳۰۰ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز در مرودشت
تورم و گرانی؛ فشار اقتصادی طراحی‌شده علیه مردم
توقیف خودرو حامل کاپوچینو و نسکافه؛ خواب از سر راننده پرید
انقلاب اسلامی، ثمره هزار سال مجاهدت روحانیت در ترویج محبت اهل بیت (ع)
کشف ۲۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در بوانات
پرداخت ۳۶۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در فارس
کاهش تصادفات فوتی در شیراز
بزرگترین پرورشگاه کشور در شهر صدرا تا ۳ سال آینده افتتاح می‌شود
همسرکُشی و دفن او زیر خاک در اطراف شیراز
افتتاح بخش شیمی درمانی خیرساز درمانگاه شهید مطهری شیراز
۲ فوتی در تصادف جاده جهرم - شیراز
۱۲۰ مدرسه سنگی و ۳۰۲ پروژه نیمه‌تمام در حال تکمیل هستند