رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: وظیفه مادحین اهل بیت(ع) این است که پرچمی که در مسیر روایت شهدا بر زمین افتاده را بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عصر امروز در اجلاسیه شهدای مداح استان البرز که در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: مداحی که در وصف و ستایش حضرت سیدالشهدا(ع) سخن می‌گوید، از سر محبت به وجود نازنین ایشان و یاران باوفا و شیدای آن حضرت است.

وی مطرح کرد: افتخار مداح در این است که علاوه بر مدح حضرت سیدالشهدا(ع)، به مدح یاوران وفادار ایشان نیز بپردازد. این ویژگی مداحان است که یاران عاشق امام حسین(ع) را نیز بستایند و مسیر مداحی را به گونه‌ای طی کنند که جنس وجودشان به امام حسین (ع) نزدیک‌تر شوند؛ این نزدیکی زمانی میسر خواهد شد که انسان در عمل و روحیه، شبیه یاران امام حسین(ع) و شهدا شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه مادحین اهل بیت(ع) با بازگویی روایات شهدا و ستایش یاوران حضرت، رسالت خود را ادا می‌کنند، اذعان کرد: مداحی که پس از سال‌ها مدح و ستایشگری اهل‌بیت(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش، خود به جرگه شهدا می‌پیوندد، شایسته آن است که در تکریم و یادبود او سنگ تمام گذاشته شود که هدف این مراسم همین است.

قمی با اشاره به تقدیم 135 شهید ستایشگر در استان البرز خاطرنشان کرد: این امر نشانگر حاصلخیز و زرخیز بودن این منطقه به برکت خون شهداست؛ منطقه‌ای که در آن پرچمداران و جلوداران ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و علمداران جهاد تبیین، یکی پس از دیگری به جرگه شهدا پیوسته‌اند. کشف حقیقت ستایشگری و مدح اهل‌بیت(ع)، خود حقیقت شهادت است.

وی افزود: مداح حقیقی همان کسی است که مورد رضایت اهل‌بیت(ع) باشد و اگر ملاک‌ها و معیارهای حقیقی مداحی را بر اساس ادب و اولویت‌ها بیان کنیم، شهدا در صدر قرار دارند؛ آنانی که جان خویش را در راه مکتب و مسیر سیدالشهدا(ع) فدا کردند. امروز، پس از گذشت قرن‌ها از واقعه عاشورا، همچنان راه کربلا از نظر معنوی گشوده و پیوستن به جرگه عاشوراییان میسّر است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه حتی امروز نیز می‌توان در زمره یاران امام حسین(ع) قرار گرفت، عنوان کرد: به باور من، روایت شهدا به‌ویژه شهدای کربلا که توسط مادحین بازگو می‌شود، این جسارت را به جامعه می‌بخشد که باور کنند این مسیر، دست‌یافتنی است و تنها اختصاص به معصومین(ع) ندارد که دست ما به مراتب وجودی آنان نرسد.

قمی با بیان اینکه این در حالی است که هر مؤمنی می‌تواند با صدق نیت و عمل صالح به آن نزدیک شود، مطرح کرد: یاران حضرت سیدالشهدا(ع) نیز هر یک انسانی بودند با فراز و نشیب‌های زندگی؛ شاید در گذشته خطاهایی هم داشته‌اند، اما خداوند به فضل و لطف خویش آنان را در شمار ستارگان درخشانی قرار داد که زیر آسمان کبود، باوفاتر و استوارتر از آن‌ها وجود ندارد.

وی تاکید کرد: وظیفه مادحین اهل بیت (ع) این است که پرچمی که در مسیر روایت شهدا بر زمین افتاده را بردارند و در امتداد راه عاشورا و حقیقت مکتب سیدالشهدا(ع)، روایت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان و سایر شهدا را ادامه دهند. از سوی دیگر، خانواده‌های معظم شهدا نیز در بازگو کردن سلوک امام حسین(ع) و شهدای والامقام مسئولیتی بزرگ بر دوش دارند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور اظهار کرد: ما نیز در برابر این رسالت الهی وظیفه داریم خادم آنان و در حد توان، یاری‌گر این مسیر نورانی باشیم. بی‌تردید روایت مکتب سیدالشهدا(ع) با پیوند میان مادحین و خانواده‌های شهدا زنده می‌ماند و استمرار می‌یابد. این مراسم را می‌توان یادآور مسئولیت‌های خطیر مادحین در روایت مکتب شهدا و تبیین حقیقت مسیر آنان دانست.

