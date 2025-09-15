معاون وزیر راه و شهرسازی از تخصیص و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، اعلام کرد که تاکنون ۱۴۵ هزار و ۹۴۵ واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید تخصیص یافته‌اند.

وی افزود که تعداد واحد‌هایی که قرارداد مشارکت مدنی با سازندگان دارند به ۱۴۱ هزار و ۳۳۵ واحد رسیده است.صدور پروانه ساختمانی برای ۱۳۲ هزار و ۷۳۰ واحد نیز به عنوان یکی از دستاورد‌های مهم این طرح اعلام شد.

ملکی تاکید کرد بیش از ۱۰۶ هزار واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند و روند ساخت و ساز به خوبی پیش می‌رود.یکی از سیاست‌های مهم شرکت عمران شهر‌های جدید، ایجاد سکونت‌پذیری و حس تعلق محله‌ای برای ساکنان است.

وی همچنین گفت دولت چهاردهم تمرکز ویژه‌ای بر تکمیل خدمات پشتیبان سکونت در این شهر‌ها دارد.با این اقدامات، زیرساخت‌های لازم برای زندگی بهتر در شهر‌های جدید در حال فراهم شدن است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید ابراز امیدواری کرد که پروژه‌های مسکونی به موقع تکمیل و تحویل داده شوند.این طرح در راستای افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار بر بازار مسکن کلان‌شهر‌ها اجرا می‌شود.شهر‌های جدید به عنوان کانون‌های توسعه شهری، نقش مهمی در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن ایفا می‌کنند.

 
برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، ساخت مسکن
آغاز ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید
