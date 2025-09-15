باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن کشور امروز (دوشنبه ۲۴ شهریور ماه) به منطقه آزاد انزلی سفر کرد و در جلسه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: مجتمع بندری کاسپین از بنادر مهم است که نقش مهمی در توسعه مناسبات ایران با کشور‌های منطقه خواهد داشت.

او افزود: با توجه به توسعه این مجتمع بندری و وصل بودن به شبکه ریلی، انتظار می‌رود نقش مهمی در ترانزیت و صادرات کشور داشته باشد.

مدیرعامل راه‌آهن کشور در خصوص برنامه این شرکت برای توسعه مبادلات کشورمان در حوزه دریای کاسپین با تکیه بر ظرفیت‌های اتصال این منطقه به شبکه ریل سراسری تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در اجلاس اخیر با روسای راه آهن‌های کشور‌های منطقه CIS، افزایش ترانزیت ریلی در بستر دریای کاسپین بود که در این مهم بندر کاسپین و منطقه آزاد انزلی می‌توانند نقش موثرتری داشته باشند.

ذاکری هدف بازدید از منطقه آزاد انزلی را بررسی توانمندی‌ها و زمینه‌های افزایش ظرفیت شبکه ریلی و سهم راه آهن در حمل و نقل بار و کالا در مجتمع بندری کاسپین اعلام و ابراز امیدواری کرد: با همراهی و پیگیری استاندار گیلان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و دیگر مسئولان استان، شاهد تحقق سریع برنامه‌ها خواهیم بود.

او همچنین با بیان اینکه ارتباطات میان کشور‌های منطقه را با این بندر افزایش خواهیم داد، از اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل و نقل ریلی در بندر کاسپین قدردانی کرد و گفت: با توجه به در حال توسعه بودن مجتمع بندری کاسپین، ریل پایه بودن طرح‌های توسعه‌ای این مجتمع بندری می‌تواند جایگاه این مجتمع بندری را در سطح بین المللی ارتقا دهد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، منطقه آزاد انزلی می‌تواند به عنوان نقطه اتصال و ورود و خروج کالا و مرحله تکمیلی کریدور شمال - جنوب مطرح باشد.

ذاکری با بیان اینکه همه مسیر‌های ترانزیتی کالای کشور مکمل یکدیگر هستند و بار موجود برای جذب بیش از ظرفیت‌های داخلی است، تحلیلی از ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی، ریلی و ترکیبی کشور ارائه کرد و بیان داشت: با تکیه بر ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی، قصد داریم از ظرفیت اتصال ریلی بین کشور‌های منطقه بهره‌مند شویم.

او با بیان اینکه با برنامه ریزی درست و دقیق، به اهداف تعیین شده نائل می‌شویم، افزود: نواقص طرح اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی، با همکاری این مجموعه و سازمان منطقه آزاد انزلی در کوتاهترین زمان رفع خواهد شد.

افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری مجتمع بندری کاسپین در ۴ ماه امسال

مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هم در این جلسه با تأکید بر اینکه راهبرد مجتمع بندری کاسپین برای تبدیل شدن به هاب ریلی بر ریل پایه شدن برنامه‌های حمل و نقل قرار دارد، گفت: مجتمع بندری کاسپین با عنایت به مزیت اتصال به شبکه ریلی، بر اساس گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی، تنها بندری است که ظرفیت تخلیه و بارگیری آن در ۴ ماه نخست امسال بیش از ۲۶ درصد افزایش یافته است.

او با ارائه تحلیلی از جریان‌های حمل و نقلی و ترانزیتی کشور‌های حاشیه دریای کاسپین افزود: به رغم کاهش حجم بار موجود در دریای کاسپین، در این مدت شاهد رشد ۲۵۰ درصدی صادرات در این بندر بودیم و بخش عمده این موفقیت به دلیل اتصال این بندر به شبکه ریلی و تلاش شبانه روزی همکاران این سازمان، راه آهن و گمرک استان است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه حمل و نقل بار‌های ترانزیتی کشور‌های منطقه و حمل و نقل داخلی در کریدور‌های شرق به غرب و شمال به جنوب، از طریق این منطقه در دستور کار این سازمان قرار دارد، تصریح کرد: در ۵ ماه نخست امسال، ۱۰۲ هزار تن از بار‌های تخلیه و بارگیری شده از طریق شبکه ریلی حمل شده و امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌های مورد نظر در این خصوص، ترانزیت ریلی در یک سال آینده رشد چشمگیری پیدا کند.

طاعتی مقدم همچنین از ۲ طرح سازمان منطقه آزاد انزلی برای تحقق راهبرد تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب ریلی در سطح کشور خبر داد و گفت: اقدامات اداری طرح‌های تکمیل و توسعه خطوط ریلی در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین و ساخت ایستگاه راه آهن به آخرین مراحل خود رسیده‌اند.

منبع: صداوسیما