تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان در هفته نهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور برابر حریفان خود به یک برد و یک تساوی دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم فولاد هرمزگان عصر امروز در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۱ بر ۱ برابرمهمان خود تیم گهر زمین سیرجان به تساوی دست یافت. 

علیرضا عسکری گلزن تیم فولاد هرمزگان در این دیدار بود. 

دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۱ بر ۰ تیم میزبان خود تیم عرشیا شهر قدس را شکست داد. 

امین مراد احمدی تک گل تیم پالایش نفت بندرعباس را به ثمر رساند. 

با ثبت این نتایج تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۴ امتیاز در رده چهارم و تیم فولادهرمزگان باکسب ۱۳ امتیاز هشتم جدول رده بندی قرار گرفتند.

لیگ برتر فوتسال با شرکت ۱۴ تیم درحال برگزاری است.

