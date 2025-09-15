سران کشور‌های عربی و اسلامی در نشست اضطراری دوحه، با صدور بیانیه‌ای قاطع، تجاوز نظامی اخیر اسرائیل به قطر را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سران کشور‌های عربی و اسلامی در نشست اضطراری دوحه، با صدور بیانیه‌ای قاطع، تجاوز نظامی اخیر اسرائیل به قطر را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای توقف «تعرضات مکرر» این رژیم و تعلیق عضویت آن در سازمان ملل متحد شدند.

نشست فوق‌العاده سران کشور‌های عربی و اسلامی، روز یکشنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و شرکت‌کنندگان در پایان این اجلاس، بیانیه‌ای پایانی صادر کردند.

محکومیت شدید و اعلام همبستگی

متن بیانیه، حمله اسرائیل به خاک قطر را به شدیدترین عبارت‌ها محکوم کرد و از آن به عنوان  «عملی وحشیانه»  یاد کرد که هر امکان باقی‌مانده برای برقراری صلح در منطقه را نابود می‌کند. این بیانیه بر همبستگی بی‌قید و شرط کشور‌های عضو با دولت و ملت قطر تأکید کرده و از تمامی اقدامات این کشور برای پاسخگویی به این تجاوز، اعلام پشتیبانی کرد.

تضعیف روند صلح و مسئولیت کامل اسرائیل

بیانیه تصریح می‌کند که حمله به کشوری که نقش میانجی بی‌طرف را ایفا می‌کند، نه تنها یک نقض فاحش حاکمیت ملی است، بلکه اساس هرگونه تلاش برای صلح بین‌المللی را تضعیف می‌نماید. بر این اساس، اسرائیل باید مسئولیت کامل عواقب این تجاوز را بر عهده بگیرد.

تقدیر از نقش میانجیگری قطر

کشور‌های حاضر در اجلاس، از موضع حکیمانه و مسئولانه‌ی قطر در قبال بحران‌های منطقه تقدیر کردند. آنها از تلاش‌های بی‌وقفه دوحه همراه با مصر و ایالات متحده برای متوقف کردن جنگ در غزه حمایت کرده و نقش سازنده قطر در میدان میانجیگری بین‌المللی را ارزشمند و حیاتی خواندند.

رد هرگونه توجیه و هشدار به جامعه جهانی

بیانیه، هرگونه اقدام برای توجیه حمله اسرائیل و همچنین تهدید‌های مکرر مقامات تل‌آویو برای هدف قرار دادن مجدد قطر را به طور کامل رد کرد. این بیانیه، اینگونه اقدامات را بخشی از تلاش برنامه‌ریزی شده اسرائیل برای تحمیل واقعیت‌های جدید بر زمین در منطقه ارزیابی نمود.

همچنین با هشدار درباره عواقب هرگونه طرح الحاق اراضی اشغالی، بیانیه بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی*برای توقف تجاوزات مکرر اسرائیل، پایان دادن به مصونیت این رژیم از مجازات و تعلیق عضویت آن در سازمان ملل متحد تأکید کرد.

تأکید بر سرنوشت مشترک و راه‌حل دودولتی

اجلاس دوحه بر موضوعات کلیدی دیگری از جمله امنیت جمعی و سرنوشت مشترک جهان عرب و اسلام، لزوم استقرار ساکنان بیت‌المقدس در سرزمین‌های خود و همچنین تحقق‌نیافتن صلح عادلانه بدون حل قضیه فلسطین پای فشرد.

در پایان، این نشست از تصویب  «اعلامیه نیویورک» در حمایت از راه‌حل دو دولتی و نیز برنامه‌ریزی برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی تحت ریاست مشترک عربستان سعودی و فرانسه برای عملیاتی کردن این راه‌حل، استقبال کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نشست قطر ، جهان عرب ، حمله اسرائیل
