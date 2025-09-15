تیم فوتبال شارجه امارات در اولین دیدار فصل جدید لیگ نخبگان آسیا برابر الغرافه قطر در حالی که ۲ بار عقب افتاد، به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب آسیا با برگزاری دیدار شارجه امارات و الغرافه قطر آغاز شد.

در دیدار افتتاحیه لیگ نخبگان در منطقه غرب، شارجه امارات با نتیجه ۴ بر ۳ الغرافه به پیروزی رسید. اولین دیدار لیگ نخبگان، جذاب دنبال شد و در این دیدار ابتدا الغرافه ۲ بر صفر از شارجه پیش افتاد و در ادامه شارجه، بازی را به تساوی کشاند.

در ادامه بار دیگر الغرافه با زدن گل سوم، ۳ بر ۲ دوباره از حریف پیشی گرفت. با این حال شارجه که در خانه بازی می‌کرد، دوباره کامبک زد و توانست در وقت‌های تلف شده نیمه دوم، ۲ بار دروازه الغرافه را باز کند و در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ برنده این بازی پرگل باشد.

گفتنی است، تراکتور تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا، فرداشب و از ساعت ۱۹:۳۰ در امارات به مصاف شباب الاهلی می‌رود.

برچسب ها: لیگ نخبگان آسیا ، شارجه امارات ، الغرافه قطر
