آشوب در فرانسه برای غذای رایگان! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a \u06cc\u06a9 \u0631\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06cc\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u063a\u0630\u0627\u06cc \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0632\u0627\u0631\u00a0 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0648\u0644\u060c \u062d\u062f\u0648\u062f 3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0632\u062f\u062d\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0634\u0648\u0631\u0634 \u0648 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645\u06cc\u062f.\n