آشوب در فرانسه برای غذای رایگان! + فیلم

تبلیغ رستوران فرانسوی برای دادن غذای رایگان به هزار نفر اول، باعث تجمع و آشوب در خیابان و حضور پلیس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال تبلیغ یک رستوران در پاریس برای توزیع غذای رایگان به هزار  مشتری اول، حدود 3 هزار نفر تجمع کردند که این ازدحام به شورش و درگیری و حضور پلیس انجامید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بزرگترین صادر کننده گوشت مردمش گشنه اند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ملت گشنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
موسی
۰۷:۱۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
سلام ما حاضریم بریام اونجا موکبمون را برپا کنیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۰:۱۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
این هم یک نمونه از کشوریکه خودشون رو پرچمدار تمدن و فرهنگ تو دنیا برای زود باورها جلوه میکنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خخخ فکر کردم فقط ما واسه غذای مجانی میریزیم تو خیابون
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
موسی
۰۷:۱۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ما برای غذای نذری میریم نه مجانی
Iran (Islamic Republic of)
المیرا
۲۲:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
نخورده های فرصت طلب
۰
۷
پاسخ دادن