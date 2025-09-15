فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری سارق و مالخر طلا و جواهرات یک منزل مسکونی در بخش سنگر این شهرستان در کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا و جواهر از منزل مسکونی یکی از شهروندان در یکی از مناطق بخش سنگر، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران در محل حاضر و به منظور کشف جرم اقدامات فنی، پلیسی و تحقیقات هدفمند را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی رشت تصریح کرد: مأموران کلانتری بخش سنگر با انجام تحقیقات و بررسی‌های تخصصی انجام شده در صحنه وقوع سرقت، موفق به شناسایی ۲ متهم این پرونده شدند.

به گفته سرهنگ روشن قلب، سارق و مالخر طی تعقیب و مراقبت نامحسوس دستگیر شدند.

او همچنین از کشف تمامی طلا و جواهرات سرقتی شامل یک رشته زنجیر طلا، ۲ عدد پلاک، یک جفت گوشواره از مخفیگاه متهمان دستگیر شده خبر داد.

فرمانده انتظامی رشت با بیان اینکه طلا و جواهرات کشف شده به مالباخته بازگردانده شد، گفت: سارق ۳۹ و مالخر ۴۰ ساله هم پس از بازسازی صحنه ارتکاب به جرم و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: دستگیری سارق ، سرقت طلا و جواهر
