فرمانده انتظامی سقز از درگیری داخل یکی از معادن در شهرستان خبر داد و گفت: در این درگیری متأسفانه یک نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ" محمد صادق پیروزی" در تشریح این خبر بیان داشت: برابر اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر درگیری با سلاح در معدن طلای روستای قلقله سقز، بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در این درگیری ۲نفر از عوامل معدن با سلاح گرم به سمت افرادی تیراندازی که در این رابطه ۴ نفر زخمی و بلافاصله به بیمارستان اعزام می‌شوند. در این حادثه یک نفر به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان سقز از پیگیریِ سریع حادثه توسط پلیس خبر داد و گفت: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و در این رابطه پلیس برابر قانون قاطعانه با مخلان آسایش مردم برخورد می‌کند.

 

منبع: به گزارش  خبرگزاری پلیس

پلیس با خاطیان برخورد می کند قوه قضائیه آزادشان می کند
رسیدگی به پرونده با جدیت دنبال می شود
