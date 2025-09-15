پخش زنده شبکه اینترنشنال توسط یک گروه هکری هک شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0627\u0639\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u060c \u067e\u062e\u0634 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0647\u06a9 \u0634\u062f.\n\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0647\u06a9\u0631\u06cc \u062d\u0646\u0638\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0633\u0648\u0648\u0644\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0645 \u0631\u0627 \u0639\u0647\u062f\u0647\u200c\u062f\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u06a9\u0631\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u067e\u062e\u0634 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627