پخش زنده شبکه اینترنشنال توسط یک گروه هکری هک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعتی پیش، پخش زنده شبکه اینترنشنال بر روی سایت این شبکه هک شد.

گروه هکری حنظله با انتشار تصاویری مسوولیت این هم را عهده‌دار شده است.

پس از این حمله هکری، اینترنشنال پخش زنده خود را متوقف کرده است.

منبع: ایسنا

تبادل نظر
ناشناس
۰۹:۳۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
زنده ومرده شان بازیچه ودستمال توالت تروریستهای کودک کش است.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی کدخدائی
۰۸:۵۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
میشه ما هم بکنیمشون
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
کاشکی برای همیشه این کانال صهیونیستی از روی انتن
محو شود
متاسفانه دنبال کنندگان میدانند که این کانال برای سباه نمایی ایران...جان روی انتن رفته و هدف شون ناامید کردن و اینده سیاهی از وطن مان به تصویر می کشند
ولی دنبال میکنند .چونکه مطالب منفی طرفدار بیشتری داره
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۰۷:۱۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ بر منافق
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۱:۰۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
درود بر انسانهای آزاده و ظلم ستیز،درود برغیرتتان
ننگ بر خودفروشان که ناموسشان را دراختیاراجنبی گذاشتند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
محل خواب نتانیاهو را اعلام کنید.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی کدخدائی
۱۰:۲۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
نیاز به اعلام نداره که
WC
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
#اسرایی_اینتر_نشنال

#بی_ وطن
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
از اون بدتر مخاطبان اسرائیل اینتر آشغال هستند که هنوز هم بیننده این مزدوران بین المللی هستند
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
دمتون گرم یه مشت کاری زدید.
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
عالی بود. دست مریزاد
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ماشاا‌‌.
۳
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
دست مریزاد صد آفرین
۳
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Dordaneh Palizi
۲۲:۳۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
Dorood Azizan.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ای ول داره
۹
۵۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
آفرین، کارتون عالی بود
۹
۶۰
پاسخ دادن
